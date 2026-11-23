Bez saglabāšanās opcijas: parazitējot uz GTA VI rēķina, Krievija vervē algotņus karam Ukrainā
Nepilnu piecu gadu laikā ciešot milzīgus dzīvā spēka zaudējumus Ukrainā, Krievija izdomājusi jaunu veidu, kā pievilināt lielgabalgaļu, un sākusi parazitēt uz kulta franšīzes “Grand Theft Auto” jaunās spēles bezprecedenta popularitātes rēķina.
Lai papildinātu “gaļas triecienuzbrukumiem” paredzēto ļaužu krājumu, agresores Aizsardzības ministrija savos sociālo tīklu kontos aicina iedzīvotājus slēgt līgumu dienestam Krievijas armijā, publicējot reklāmas plakātu, kas veidots 19. novembrī iznākušās videospēles “Grand Theft Auto VI” plakātu stilā.
“Izvēlies savu misiju! Līgumdienests Krievijas Bruņotajos spēkos. Uzdrīksties!” teikts ministrijas publikācijā. Tiesa, ministrija “piemirsa” piebilst, ka saglabāšanās funkcija un spēles atsākšana no jauna pēc bojāejas nav paredzēta.
To, ka ļoti daudziem šīs opcijas neesamība kļūs aktuāla, liecina Ukrainas armijas ģenerālštāba jaunākā informācija — Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz pirmdienas rītam sasnieguši 1 639 641 karavīru, bet pēdējās diennakts laikā likvidēts vai ievainots 2471 iebrucējs.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija zaudējusi 12 492 (+5) tankus, 25 941 (+18) bruņutransportierus, 52 731 (+70) lielgabalu un mīnmetēju, 2298 (+3) daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1768 (+1) zenītartilērijas iekārtas, 452 (+0) lidmašīnas, 356 (+0) helikopterus, 3213 (+4) sauszemes bezpilota sistēmas, 618 262 (+1459) bezpilota lidaparātus, 5278 (+0) spārnotās raķetes, 35 (+0) kuģus un ātrlaivas, divas (+0) zemūdenes, 178 713 (+651) automobiļus un autocisternas, kā arī 4932 (+7) specializētās tehnikas vienības. Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
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“Rockstar Games” izveidotā spēle GTA VI jau līdz iznākšanas dienai sasniegusi 2,36 miljardu ASV dolāru ieņēmumus, pārdodot 24,58 miljonus spēles eksemplāru, liecina tirgus izpētes uzņēmuma “Sensor Tower” pirmdien publicētās aplēses. Tādējādi spēle ar uzviju bija pārspējusi vasaras kino fenomena, Kristofera Nolana režisētās “Odisejas” kopējos pasaules kases ieņēmumus 1,8 miljardu dolāru apmērā un gandrīz panāca 27. jūlijā pirmizrādi piedzīvojušo filmu “Zirnekļcilvēks: Jauna diena” (Spider-Man: Brand New Day), kuras kases ieņēmumi pasaulē sasnieguši 2,52 miljardus dolāru. Savukārt “Rockstar Games” mātesuzņēmums “Take-Two Interactive Software, Inc.” paziņoja, ka pēc pirmās dienas spēles ieņēmumi sasniedza jau 3,79 miljardus dolāru, kas ir absolūtais rekords visā izklaides industrijā. Turklāt recenziju apkopotājvietnē “Metacritic” spēle joprojām ir saņēmusi gandrīz nevainojamu vērtējumu jeb 99 punktus no 100.
Iepriekšējā sērijas spēle GTA V ir visu laiku otrā vislabāk pārdotā spēle, kas 13 gadu laikā pārdota 235 miljonos eksemplāru. Līdz šim labāk veicies tikai “Mojang Studios” 2011. gadā izstrādātajam “Minecraft”, kas pārdots 425 miljonos eksemplāru. Salīdzinājumam — trešā vispelnošākā spēle ir "Rockstar Games" radītā “Red Dead Redemption 2”, kas kopš 2018. gada pārdevusi “tikai” 89 miljonus eksemplāru. GTA VI jau dažu dienu laikā ar 44,9 miljoniem eksemplāru uzlidojusi 18. vietā, bet pirmajā piecdesmitniekā ir vēl viena GTA spēle — 45. vietā 2004. gada “San Andreas” ar 27,5 miljoniem eksemplāru.