Stambulas apkaimē meklē izbēgušu lauveni
Pirmdien Turcijas lielākās pilsētas Stambulas un tās apkaimes iedzīvotājus pārsteidza ziņa, ka brīvībā klaiņo liels dzīvnieks, kas atgādina lauvu. Iedzīvotāji tika aicināti palikt mājās, bet dzīvnieka meklēšanā tika iesaistīti droni ar termokamerām.
Suspected lioness spotted roaming neighborhood in Istanbul, triggering a search that has lasted more than 12 hours, as authorities struggle to capture the animal after losing track of it on thermal cameras https://t.co/O2vVXROszN— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) November 23, 2026
Turcijas nacionālo parku pārvalde pavēstīja, ka lielais kaķu dzimtas plēsējs svētdienas vakarā tika fiksēts novērošanas kamerās Zekerijakejas rajonā uz ziemeļiem no Stambulas Eiropas daļas. Turcijas televīzijas demonstrētajos novērošanas kameru un termokameru ierakstos redzams dzīvnieks, kas izskatās pēc lauvenes un pārvietojas pa krūmājiem. Tāpat kadros redzamas meklēšanas vienības, kas pārmeklē mežaino apvidu Stambulas Sarijeras rajonā.
Vietējais iedzīvotājs Arda Kočs ziņu aģentūrai “İhlas” pastāstīja, ka, braucot ar automašīnu, negaidīti sastapies ar lauvu un nekavējoties par to ziņojis varasiestādēm. “Es devos izbraucienā ar automašīnu, cerot to ieraudzīt. Šajā apkaimē dzīvo daudz cilvēku, pastaigājas ģimenes ar bērniem,” viņš stāstīja. “Kamēr braucu, dzīvnieks pēkšņi izlēca man priekšā. Sākumā nobijos, bet pēc tam uzreiz piezvanīju žandarmērijai.”
Naktī meklētāji biezās veģetācijas dēļ pazaudēja dzīvnieka pēdas, taču vēlāk tas atkal tika pamanīts netālu no futbola laukuma Sarijeras rajona Uskumrikejas apkaimē, vēsta Turcijas izdevums “Yeni Şafak”. Vietējie mediji ziņoja, ka dabas aizsardzības speciālisti plāno dzīvnieku iemidzināt ar trankvilizatora šautriņu. Tiek uzskatīts, ka plēsējs izbēdzis no kāda privātīpašuma šajā apkaimē.
Stambulas gubernatora administrācija paziņoja, ka tiek darīts viss iespējamais, lai lauvu notvertu dzīvu. Meklēšanā iesaistīta žandarmērija, policija un Sarijeras pašvaldības kārtības uzraudzības dienesta darbinieki. Aģentūra AP vēsta, ka vairāk nekā 70 speciālistu ar dronu palīdzību pārmeklē uz ziemeļiem no Stambulas esošo apmēram 54 kvadrātkilometrus lielo Belgradas mežu un tā apkārtni.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tomēr Sarijeras mērs Oktajs Aksu brīdināja, ka kamerās redzamais dzīvnieks, iespējams, ir kāds cits savvaļas dzīvnieks, nevis lauva. Viņš aicināja iedzīvotājus palikt mājās, “lai nepakļautu sevi briesmām un netraucētu meklēšanas darbus”.
Pagājušajā gadā netālu no Turcijas dienvidu pilsētas Antālijas no kāda “atrakciju parka” izbēga lauva, kas uzbruka vīrietim. Pēc uzbrukuma dzīvnieks tika nošauts. Pagaidām nav skaidrs, no kurienes izbēgusi Stambulā manītā lauva, taču šis gadījums izraisījis sašutumu dzīvnieku tiesību aizstāvju un vides aktīvistu vidū. Neatkarīgā vides aizsardzības kustība “Northern Forests Defense” aicināja noskaidrot personas, kuras nelikumīgi turējušas šo lauvu nebrīvē, un saukt tās pie atbildības. “Savvaļas dzīvnieku izņemšana no to dabiskās dzīves vides un turēšana nebrīvē privātmājās ir noziegums,” organizācija paziņoja mikroblogošanas vietnē “X”. Savvaļas dzīvnieku aizsardzības speciālists Gekče Coškuns norādīja, ka “Turcijā ir tūkstošiem cilvēku, kuri nelikumīgi tur lauvas”, turklāt “visā valstī viens pēc otra tiek atvērti licencēti lauvu parki”, vēsta “Deutsche Welle”.
Stambulas Universitātes ekoloģijas profesors Doganajs Tolunajs uzsvēra, ka jānoskaidro, kā pasaulē apdraudētas sugas dzīvnieks vispār nonācis Turcijā, kā tas izvests cauri muitai un kāpēc joprojām nav identificētas personas, kuras to turējušas nebrīvē.
Turcija ir kļuvusi par vienu no nelegālās savvaļas dzīvnieku tirdzniecības centriem, jo kontrabandisti izmanto valsts plašo aviācijas satiksmes tīklu ar Āfriku un Āziju. 2024. gada decembrī Stambulas lidostā tika izglābts jauns gorilla, kas tika atrasts lidmašīnā, kura bija ceļā no Nigērijas uz Taizemi.