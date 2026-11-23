Kremlis vēršas pie Baltijas valstīm ar aicinājumu
Pēc kārtējā uzbrukumu saviem objektiem Baltijas jūrā un tās piekrastē Kremlis ir vērsies ar aicinājumu Baltijas valstīm.
Krievijas diktatora Vladimira Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs izteicis cerību, ka Baltijas valstis sāks izdarīt spiedienu uz Ukrainu, lai tā izbeidz svilināt Krievijas kuģus un kritiski svarīgos uzņēmumus. Šādi viņš atbildējis uz vietējā žurnālista lūgumu komentēt Somijas premjerministra Peteri Orpo izteikumus, ka pēc uzbrukuma Krievijas kuģim karš ir pārsviedies uz Baltijas jūras reģionu.
“Visas piekrastes valstis ir nobažījušās par notiekošo. Tas ir ļoti bīstami un veicina spriedzes saasināšanos reģionā. Gribētos cerēt, ka Baltijas valstis izmantos savu ietekmi uz Kijivas režīmu, lai atturētu to no bīstamas teroristiskas prakses,” preses brīfingā sacīja Peskovs, šādi būtībā atzīstot, ka ukraiņu atbildes triecieni agresorei ir gana sāpīgi. Tiesa, Putina runasvīrs "piemirsa" minēt Orpo teikto, ka “Ukrainai ir tiesības aizstāvēties pret agresoru”.
Sestdienas rītā ar droniem tika uzbrukts Krievijas tirdzniecības kuģim “Sparta II” uz rietumiem no Hoglandes salas Somu līča austrumu daļā starptautiskajos ūdeņos. Tas bija devies no Sanktpēterburgas uz Krievijas Kaļiņingradas apgabalu. Somijas robežsargi vēstīja, ka pēc uzbrukuma kuģis aizdegās un sāka dreifēt Somijas ūdeņu virzienā. Igaunijas policija pavēstīja, ka kuģis trieciena brīdī tas atradās aptuveni 11 jūras jūdzes jeb 20,4 kilometrus uz ziemeļiem no Igaunijai piederošās Vaindlo salas.
Krievijas neatkarīgais tīmekļa izdevums “Astra” vēstīja, ka kuģis pieder Krievijas valsts uzņēmumam “Oboronlogistika”, kurš ir vienīgais oficiālais Krievijas Aizsardzības ministrijas pārvadātājs. Kuģis ir iekļauts ASV un Ukrainas sankciju sarakstos par militāro kravu pārvadāšanu. Pilna mēroga kara sākumā šis kuģis, kas formāli tiek uzskatīts par civilu, tika izmantots ieroču un militārās tehnikas pārvadāšanai no Sīrijas uz Krieviju caur Turcijas šaurumiem, kas militārajiem kuģiem ir slēgti.
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Svētdien Krievija sāka aizvilkt bojāto kravas kuģi no Somu līča austrumu daļas, vēstīja Somijas raidsabiedrība “Yle”. Saskaņā ar starptautiskajām jūras tiesībām Somijas varasiestādēm bija tiesības uzkāpt uz kuģa un aizvilkt to uz krastu, taču šāda rīcība būtu radījusi ievērojamus riskus kuģošanas drošībai un videi, svētdien preses konferencē skaidroja Somijas Robežsardzes pārstāvis.
Somijas Aizsardzības ministrija arī ziņoja, ka neilgi pēc uzbrukuma kāds Krievijas helikopters, iespējams, pārkāpis Somijas gaisa telpu. Sestdien “Sparta II” apkalpe tika evakuēta uz citu Krievijas kuģi, lai gan sākotnēji Krievijas varasiestādes bija paziņojušas, ka plāno novērst kuģim nodarītos bojājumus un pēc tam turpināt ceļu uz Kaļiņingradu.
11. novembrī ukraiņi pirmo reizi Baltijas jūrā uzbruka Krievijas karakuģim. Ukrainas Drošības dienests (SBU) toreiz paziņoja, ka uzbrukuma mērķis bijis kuģis “Naro-Fominsk”. Trieciens īstenots plašākas dronu operācijas ietvaros, kuras mērķis bija Krievijas naftas eksporta terminālis Ustjlugā, Baltijas jūras piekrastē. SBU šo Krievijas kuģi raksturojis kā nelielu “Buyan-M” klases raķeškuģi, kas aprīkota ar spārnotajām raķetēm “Kalibr” un “Oniks”, šāda tipa raķetēm krievi regulāri šauj pa Ukrainas pilsētām.
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Ukrainas izdevums “Oboz.ua” toreiz vēsta, ka, kaut gan “Buyan-M” sērijas raķešu kuģi skaitās mazie kuģi, ukraiņu armija cenšas tiem trāpīt jau kopš Krievijas invāzijas sākuma. Izdevums norāda, ka Krievijai atlikuši 11 šīs sērijas kuģi — Melnajā jūrā četri, Kaspijas jūrā trīs, bet Baltijas jūrā četri. Šie kuģi aprīkoti ar astoņu raķešu vertikālas palaišanas iekārtu un spēj apšaudīt mērķus līdz 1500 kilometru attālumā.