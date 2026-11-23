Putina ierašanās dienā Tadžikistāna izstājas no Starptautiskās krimināltiesas, lai nevajadzētu diktatoru izdot
Tadžikistāna izstājās no Starptautiskās krimināltiesas (SKT) dienā, kad valsti apmeklēja Krievijas diktators Vladimirs Putins, no Ķīnas dodoties ceļā uz mājām, pirmdien paziņoja Dušanbe.
2023. gada martā SKT izdeva Putina un Krievijas prezidenta pilnvarotās bērnu tiesību jautājumos Marijas Ļvovas-Belovas aizturēšanas orderi. Tiesas prokurori viņus tur aizdomās par bērnu nelikumīgu deportāciju no okupētajām Ukrainas teritorijām.
Putins pagājušajā nedēļā devās uz Tadžikistānu no Ķīnas pilsētas Šeņdžeņas, kur tikās ar ASV līderi Donaldu Trampu un Ķīnas līderi Sji Dzjiņpinu.
Dušanbe publicēja oficiālu paziņojumu par izstāšanos no Starptautiskās krimināltiesas Romas statūtiem, norādot, ka izstāšanās "stājās spēkā 2026. gada 20. novembrī" - dienā, kad Putins apmeklēja Tadžikistānu.
No SKT dalībvalstīm tiek gaidīts, ka tās aizturēs Putinu, ja viņš ieradīsies to teritorijā. Tadžikistāna, kas ir tuva Krievijas sabiedrotā, 1998. gadā parakstīja Romas statūtus un ratificēja tos 2000. gadā.
Krievija 2000. gadā parakstīja Romas statūtus, uz kuru pamata darbojas SKT, bet tos tā arī neratificēja. 2016. gadā Maskava atsauca savu parakstu.
SKT pauda nožēlu par Tadžikistānas lēmumu: "Dalībvalstu lēmumi izstāties no Romas statūtiem var apdraudēt kolektīvo tiesiskuma nodrošināšanu un vājināt globālos centienus izskaust nesodāmību." "SKT ir starptautiskās atbildības sistēmas centrā, un tās efektivitāte ir atkarīga no starptautiskās sabiedrības ilgstoša un nepārprotama atbalsta," tā piebilda.
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Kremlis ir nosaucis SKT izdoto aresta orderi par nelikumīgu un arī paziņojis, ka Putina aizturēšana būtu pielīdzināma kara pieteikumam. 2024. gadā Putins apmeklēja Mongoliju, kas ir SKT dalībvalsts, un netika aizturēts.