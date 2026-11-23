Krievija Zemes orbītā gatavojas ievadīt satelītu ar kodolieroci
Krievija līdz 2026. gada beigām plāno Zemes orbītā ievadīt satelītu ar kodolieroci, atsaucoties uz Vācijas un citu rietumvalstu izlūkdienestiem, ziņo vairāk Vācijas mediji.
Atsaucoties uz Bundesvēra un Vācijas ārējā izlūkdienesta (BND) vērtējumu, mediji norāda, ka kosmiskais aparāts "Sputnik-S" esot jau samontēts, atrodas Piemaskavā un ir gatavs palaišanai tuvākajā laikā. Vairākas NATO dalībvalstis nesen saņēmušas attiecīgus brīdinājumus.
Atbildot uz vācu žurnālistu pieprasījumu, Krievijas vēstniecība Berlīnē paziņojusi, ka tai nav informācijas par šādu satelītu, kā arī kategoriski noraidījusi visus "nepamatotos izdomājumus par Krievijas darbību kosmosā".
1967. gada līgums par kosmosu aizliedz masu iznīcināšanas ieroču izvietošanu Zemes orbītā, un Maskava iepriekš kategoriski noliegusi šādu plānu pastāvēšanu.
Jautājums par Krievijas kodolieroču izvietošanu kosmosā pirmo reizi augstā līmenī izskanēja 2024. gada sākumā, kad ASV kongresmenis Maiks Tērners, kas tolaik vadīja Pārstāvju palātas izlūkošanas komiteju, paziņoja par nopietnu ASV nacionālo interešu apdraudējumu, ko rada Krievija. Runa bija par iespējamo Krievijas pretsatelītu ieroču izstrādi, izmantojot kodoltehnoloģijas.
Saskaņā ar Tērnera vērtējumu Maskava neplāno kodolgalviņu izšaušanu no kosmosa uz Zemi, bet gan to izmantošanu pretinieka satelītu iznīcināšanai orbītā. Izdevums "Politico" tolaik rakstīja, ka ASV izlūkdienesti brīdinājuši par iespējamo Krievijas pretsatelītu kodolieroču izstrādi.
Arī NATO ģenerālsekretārs Marks Rite paudis bažas, ka Krievija nākotnē varētu vest karu kosmosā un izmantot pret satelītiem kodolieročus. Tajā pašā laikā vairāki eksperti pauduši skepsi par šādu ieroču efektivitāti un Maskavas reālajiem nodomiem izvietot kosmosā kodolieročus. Viņuprāt, reālāka šķiet nevis kodolieroču izvietošana kosmosā, bet gan ar kodoldzinēju aprīkota satelīta palaišana.