Kas patiesībā slēpjas aiz Trampa vārdiem "Putins ir mans draugs"? ASV Nacionālās izlūkošanas direktora skaidrojums neiztur kritiku
ASV Nacionālās izlūkošanas direktors Džejs Kleitons paziņojis, ka "pilnībā uzticas" Donaldam Trampam pēc tam, kad ASV prezidents nesenās tikšanās laikā Ķīnā nosaucis Vladimiru Putinu par "draugu".
Kleitons šos izteikumus pauda svētdien, kad intervijās plašsaziņas līdzekļiem viņam vairākkārt tika uzdoti jautājumi par Trampa sirsnīgo attieksmi pret Krievijas prezidentu, kuru uzskata par vienu no galvenajiem ASV pretiniekiem. Jautājumi izskanēja pēc Trampa trīspusējā samita ar Putinu un Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu.
Pēc kritikas gan ASV, gan ārvalstīs Tramps sestdien vēlreiz apliecināja savu nostāju, publicējot fotogrāfiju, kurā viņš redzams, sarokojoties ar Putinu. Attēlam bija pievienots paraksts "Mans draugs".
CNN raidījumā "State of the Union" žurnāliste Dana Baša (Dana Bash) jautāja Kleitonam, vai arī viņš uzskata Putinu par ASV draugu.
"Prezidents ir izcilākais ārpolitikas vadītājs, kādu esam pieredzējuši šajā ārkārtīgi sarežģītajā laikā," svētdien sacīja Kleitons. "Panākt, ka trīs kodolvalstis sanāk kopā un vienojas neeskalēt situāciju un turpināt savstarpējo saziņu, ir vēsturisks sasniegums. Tas ir ievērojami, un šajā kontekstā es pilnībā uzticos prezidentam neatkarīgi no tā, kādus vārdus viņš izvēlas lietot."
Baša turpināja uzstāt uz atbildi, vai Kleitons personīgi piekrīt, ka Putinu vajadzētu uzskatīt par draugu.
"Dana, dažādās situācijās var lietot dažādus vārdus. Tas, ka prezidentam izdevās noorganizēt šo samitu un sapulcināt visus trīs līderus, pats par sevi ir ievērojams sasniegums," atbildēja Kleitons.
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Arī sarunā ar ABC žurnālistu Džonatanu Kārlu (Jonathan Karl) raidījumā "This Week" Kleitons pauda līdzīgu viedokli, norādot, ka samita kontekstā vārda "draugs" lietošana ir pilnīgi atbilstoša.
"Šī saruna, šī fotogrāfija - vēsturiska, patiesi vēsturiska fotogrāfija - tapa situācijā, kad trīs kodolvalstis, trīs galvenās kodolvalstis, sanāca kopā un vienojās: "Mēs nedrīkstam pieļaut kodolincidentu"," svētdien sacīja Kleitons, komentējot Trampa publikāciju. "Šīs sarunas kontekstā vārda "draugs" lietošana ir pilnīgi atbilstoša."
Tomēr arī tad, kad Kleitonam atkārtoti jautāja, vai viņš uzskata Putinu par ASV draugu, viņš izvairījās no tiešas atbildes.
"Vai Vladimirs Putins ir Amerikas draugs? Ukrainā viņš nav Amerikas draugs. Nepavisam. Pilnīgi noteikti ne," atbildēja Kleitons.
Pagājušajā nedēļā arī Tramps izvairījās no tiešas atbildes uz jautājumiem par savām draudzīgajām attiecībām ar Putinu.
"Es nevaru runāt Amerikas vārdā," preses konferencē sacīja Tramps. "Man ir fantastiskas attiecības ar Putinu, un tas ir ļoti labi."
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Trampa izteikumi par Putinu izraisījuši asu kritiku gan ASV likumdevēju, gan ārvalstu amatpersonu vidū.
"Kas viņš ir? Tas ir cilvēks, kurš nolaupījis desmitiem tūkstošu bērnu, nogalinājis desmitiem tūkstošu civiliedzīvotāju, apšaudījis civilo infrastruktūru visā Ukrainā, nelikumīgi aizturējis Amerikas pilsoņus un turpina to visu darīt katru dienu," sociālajos tīklos rakstīja ASV Senāta demokrātu mazākuma līderis Čaks Šūmers (Chuck Schumer).
"Apkaunojoši, nicināmi un, atklāti sakot, nožēlojami," piebilda Šūmers. "Senāta demokrāti vienmēr atbalstīs Ukrainu un iestāsies pret Putinu un autoritāriem diktatoriem visā pasaulē."
"Man tas nav saprotams," intervijā televīzijas kanālam MS NOW sacīja senatore Džīna Šahīna (Jeanne Shaheen). "Es nesaprotu prezidenta apbrīnu par Vladimiru Putinu un viņa vēlmi veidot tik ciešas attiecības ar cilvēku, kurš ir kara noziedznieks."
Trampa izteikumi izpelnījās nosodījumu arī ārvalstīs, tostarp no Lielbritānijas labējās partijas "Reform UK" līdera vietnieka.
"Tas ir nepareizi visos iespējamos aspektos... Un tā ir smaga kļūda," televīzijas kanālam "Sky News" sacīja Ričards Taiss (Richard Tice). "Putins nav mūsu draugs. Kā jau citi ir teikuši, viņš ir slepkavniecisks diktators. Un par to nevienam nav šaubu."
Trampa lēmumu nosaukt Putinu par draugu kritizēja arī Ukrainas sabiedrotie Eiropā.
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"Putina kungs nav mūsu draugs un nekad tāds nebūs," paziņoja Polijas premjerministrs Donalds Tusks.
Atsevišķi Kleitonam tika uzdoti arī jautājumi par pēdējā laikā ASV piedzīvotajiem tehnoloģisko sistēmu darbības traucējumiem. Viņš norādīja, ka amerikāņiem jārēķinās ar jauniem pārtraukumiem, jo uzņēmumi un valsts iestādes pakāpeniski nomaina novecojušās sistēmas.
"Šīs nepārtrauktās modernizācijas gaitā būs tehniskas kļūmes, nepilnības un pakalpojumu darbības pārtraukumi," Kleitons sacīja CNN raidījumā "State of the Union". "Tas neizbēgami notiks."