Kopš kara sākuma Ukraina iznīcinājusi aptuveni trešdaļu Krievijas Melnās jūras flotes
Ukrainas bruņotajiem spēkiem kopš kara sākuma izdevies iznīcināt aptuveni trešdaļu Krievijas Melnās jūras flotes. Viens no jaunākajiem Ukrainas uzbrukumu mērķiem ir Krievijas karakuģis “Merkury”, kas ietilpst šīs flotes sastāvā.
Pirms kara sākuma, 2022. gada februārī, Krievijas Melnās jūras flotē, pēc militāro analītiķu aplēsēm, bija aptuveni 74 kuģi. Tomēr pēdējo gadu laikā Ukraina veikusi virkni veiksmīgu uzbrukumu, būtiski samazinot Krievijas karakuģu skaitu un ierobežojot tās militārās spējas Melnajā jūrā.
Viens no skaļākajiem Ukrainas panākumiem bija Krievijas Melnās jūras flotes flagmaņa “Moskva” nogremdēšana 2022. gada aprīlī. Šis notikums kļuva par vienu no simboliskākajiem Krievijas militārajiem zaudējumiem kara sākumā, jo “Moskva” bija viens no nozīmīgākajiem Krievijas karakuģiem reģionā.
Ukrainas uzbrukumi piespieduši Krieviju arī mainīt flotes izvietojumu. Ja iepriekš tās galvenā bāze atradās Sevastopolē, okupētajā Krimas pussalā, tad atkārtoto triecienu dēļ Krievija bija spiesta pārvietot flotes vadības centru uz Novorosijsku, kas atrodas tālāk uz austrumiem.
Krievijas Melnās jūras flote darbojas ne tikai Melnajā jūrā, bet arī Azovas jūrā un tās apkārtējos reģionos. Tās uzdevumos ietilpst jūras operāciju veikšana, militāro objektu aizsardzība un Krievijas bruņoto spēku operāciju atbalstīšana.
Saskaņā ar publiski izskanējušajām aplēsēm Krievijas Melnās jūras flotes sastāvā pašlaik ir aptuveni septiņas zemūdenes un vairāk nekā 40 karakuģu. Lai gan dažādu avotu dati atšķiras, flote kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma ir piedzīvojusi ievērojamus zaudējumus.