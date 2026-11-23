Smags trieciens Putina lepnumam! Krimas tilta atjaunošana varētu prasīt vairākus mēnešus
Pagājušajā nedēļā notikušais Ukrainas uzbrukums Krimas tiltam Krievijai varētu sagādāt ilgstošas problēmas. Ukrainas amatpersonas lēš, ka bojātās tilta konstrukcijas atjaunošana prasīs vismaz vairākus mēnešus, turklāt postījumi apgrūtinājuši arī kuģu satiksmi.
Triecienā sabrukusi daļa Krimas tilta brauktuves konstrukcijas. Krievija joprojām izvērtē nodarītos postījumus. Ukrainas aizsardzības ministrs Jevhens Hmara nedēļas nogalē, tiekoties Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim un Lielbritānijas aizsardzības ministram Vesam Strītingam, atklājis, ka Krievija jau sākusi meklēt risinājumus tilta atjaunošanai.
“Viņi ir nosūtījuši ūdenslīdējus un mēģina noskaidrot, kā pacelt un pārvietot bojāto tilta konstrukciju,” sacījis Hmara. Pēc Ukrainas aplēsēm, šo darbu paveikšanai būs nepieciešami vismaz vairāki mēneši, taču precīzs remontdarbu ilgums pagaidām nav zināms.
Zelenskis iepriekš atklājis, ka operācija pret Krimas tiltu gatavota vairākas nedēļas. Tilts, kas savieno Krieviju ar okupēto Krimas pussalu, ir nozīmīgs transporta infrastruktūras objekts un viens no redzamākajiem Krievijas kontroles simboliem pār šo teritoriju.
Krimas tiltam ir arī būtiska stratēģiska nozīme, jo tas nodrošina transporta savienojumu starp Krieviju un okupēto pussalu. Tilta darbības traucējumi var apgrūtināt kravu un militārā aprīkojuma pārvadāšanu, liekot Krievijai meklēt citus piegādes maršrutus. Vienlaikus pagaidām nav zināms, cik lielā mērā pēdējais uzbrukums ietekmējis transporta kustību pār tiltu.
Britu militārais analītiķis Maikls Klārks Krimas tiltu nodēvējis par Vladimira Putina “lepnumu un prieku”. Tilts jau iepriekš vairākkārt piedzīvojis Ukrainas uzbrukumus.