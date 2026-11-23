Trampa administrācija savā alkatībā steidz izmantot spēles "GTA 6" spožos panākumus, taču piedzīvo pamatīgu fiasko
Ilgi gaidītā videospēle “Grand Theft Auto VI” (“GTA 6”) jau pirmajā dienā pēc iznākšanas sasniegusi iespaidīgus pārdošanas rekordus. Tikmēr ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija centusies izmantot spēles popularitāti savā labā, taču piedzīvojusi lielu izgāšanos.
Spēle, kas iznāca 19. novembrī, pirmajā dienā sasniegusi 3,79 miljardu ASV dolāru pārdošanas ieņēmumus, liecina tās izdevēja “Take-Two Interactive” aplēses. Vēl pirms oficiālās iznākšanas bija pārdoti aptuveni 32,5 miljoni spēles eksemplāru. Tādējādi “GTA 6” kļuvusi par vienu no visu laiku iespaidīgākajiem izklaides industrijas jaunumiem.
Spēles milzīgo popularitāti nolēmusi izmantot arī Trampa administrācija. ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss (JD Vance) sociālajos tīklos publicējis ar mākslīgo intelektu veidotu attēlu, kurā viņš kopā ar Trampu redzams “GTA 6” reklāmā. Attēlam pievienots uzraksts “Zelta laikmets ir klāt”.
Tomēr cilvēkus šis vēstījums acīmredzot nesasniedza. Daudzi ironiski norādījuši, ka “Grand Theft Auto” spēļu sērija pati par sevi ir satīra par Amerikas sabiedrību, politiku un tā dēvēto amerikāņu sapni. Kāds komentētājs pat salīdzinājis Vensa publikāciju ar pašas Trampa administrācijas parodiju.
Vēl lielāku kritiku izpelnījies ASV Izglītības departaments, kas publicējis ekrānuzņēmumu ar mākslīgā intelekta sniegtu atbildi uz jautājumu par zēnu dalību meiteņu sporta sacensībās spēlē “GTA 6”. Departaments to papildinājis ar vēstījumu, ka tam, kas nav atļauts spēles pilsētā Vice City, nevajadzētu būt atļautam arī reālajā dzīvē.
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Taču sociālo tīklu lietotāji ātri pamanījuši būtisku pretrunu. Mākslīgā intelekta atbildē patiesībā bija norādīts, ka spēlē nemaz nepastāv pēc dzimuma nodalītas sporta līgas. Tādēļ departamenta izdarītais secinājums neatbilda pašā ekrānuzņēmumā redzamajai informācijai.
Kamēr Trampa administrācijas publikācijas izraisa diskusijas un izsmieklu, “GTA 6” turpina baudīt milzīgu popularitāti. Spēles iznākšana pēc 13 gadu gaidīšanas kļuvusi par vienu no lielākajiem notikumiem videospēļu industrijas vēsturē.