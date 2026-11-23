Tartu pilsētas ielās manīts lācis. "Kad tas mūs ieraudzīja - viņš pagriezās!" VIDEO
Svētdien, 22. novembrī, Igaunijas pilsētā Tartu bija iekļīdis lācis. Kāda vietējā iedzīvotāja norāda, ka sastapusies ar ķepaini aci pret aci, kad devās pastaigā ar suni.
Ihastes apkaimē dzīvojoša Igaunijas pilsone sociālajos tīklos norādījusi, ka viņai svētdienas rīts iesākās ar bailēm. "Ap pulksten 6.30 gāju pa ietvi no Lammi autobusu pieturas pilsētas virzienā, kadno meža puses pie veco ļaužu aprūpes nama ceļam pāri pārskrēja lācis," norādīja igauniete. "Kad viņš mūs ieraudzīja, apgriezās un aizskrēja atpakaļ pa to pašu ceļu! Es par to paziņoju arī Igaunijas Vides pārvaldei! Lūdzu, esiet uzmanīgi!” viņa norādīja.
Lācis svētdien tika manīts vairākās pilsētas ielās, bet ķepaini ilglaicīgi izsekoja policisti, kas dzīvnieku novēroja gan ar drona palīdzību, gan izsekojot lācim ar automāšīnu un kājām. Policisti arī norobežoja atsevišķus ceļus, lai lācis nespētu iekļūt blīvāk apdzīvotā pilsētas daļā.
Kādā brīdī lācis nozuda no redzesloka, bet policijas patruļas turpināja apsekot apkārtni, lai noskaidrotu, vai tas nav atgriezies mežā - lai gan skaidrs apstiprinājums šādai informācijai netika gūts, likumsargi pieļauj, ka ķepainis pilsētu ir pametis. Gadījumos, kad lācis manāms pilsētas teritorijā, likumsargi aicina iedzīvotājus tam netuvoties un nekavējoties zvanīt uz ārkārtas palīdzības dienestu. Tāpat likumsargi aicina dzīvnieku nefotografēt, nefilmēt un neaizšķērsot tā pārvietošanās ceļu.