Ukrainas jūras droni dod smagu triecienu Krievijai: pie Lībijas nogremdēts karakuģis un iznīcināts helikopters, VIDEO
Ukrainas bruņotie spēki īstenojuši vērienīgu operāciju Vidusjūrā, nogremdējot vienu no Krievijas jaunākajiem karakuģiem. Uzbrukumā pie Lībijas krastiem izmantoti septiņi Ukrainā ražoti jūras droni, pirmdien, apstiprinājis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Uzbrukums noticis svētdien, 22. novembrī, Lībijas pilsētas Bengāzī ostā, kur atradās Krievijas karakuģis "Merkury". Tas ir salīdzinoši jauns karakuģis, kas Krievijas Jūras spēku sastāvā nonāca 2023. gadā. Saskaņā ar Lībijas austrumu daļas varasiestāžu sniegto informāciju kuģis ostā bija piestājis, lai papildinātu degvielas un citu nepieciešamo krājumu rezerves.
Zelenskis paziņojis, ka Ukrainas spēki operācijā izmantojuši septiņus pašu ražotus jūras dronus. Neraugoties uz Krievijas mēģinājumiem uzbrukumu atvairīt, karakuģis nogremdēts. Kopā ar to iznīcināts arī militārais helikopters "Ka-27", kas atradies uz kuģa.
Uzbrukuma otrs mērķis bijis Krievijas kravas kuģis "Angara", kas, pēc Ukrainas prezidenta teiktā, izmantots ieroču pārvadāšanai. Arī šim kuģim trāpīts, taču precīzs nodarīto bojājumu apmērs pagaidām nav zināms.
Ukrainas Drošības dienests atklājis, ka jūras droni nogādāti operācijas rajonā ar īpašu kuģi, no kura tie palaisti uzbrukumā. Neraugoties uz mēģinājumiem tos apturēt no gaisa, jūras un sauszemes, droni sasnieguši savus mērķus. Ukraina uzsver, ka operācija apliecina tās spēju uzbrukt Krievijas militārajiem objektiem arī tālu ārpus Melnās jūras.
Satelītattēlos redzams, ka "Merkury" pēc uzbrukuma apgāzies un lielākā daļa kuģa atrodas zem ūdens, virs tā palicis redzams vien priekšgals. Uzbrukumos Bengāzī apkaimē vieglus ievainojumus guvuši desmit Krievijas un Lībijas pilsoņi.
Tikmēr Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) misija Lībijā paudusi nopietnas bažas par notikušo un aicinājusi nekavējoties veikt neatkarīgu izmeklēšanu. ANO brīdinājusi, ka Lībiju nedrīkst pārvērst par ārvalstu konfliktu kaujas lauku.
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Ukrainas prezidents operāciju nodēvējis par veiksmīgu atbildi uz Krievijas agresiju un pateicies tajā iesaistītajiem karavīriem. Viņš uzsvēris, ka Ukraina turpinās attīstīt savus ieročus un īstenot operācijas pret Krievijas militārajiem mērķiem.