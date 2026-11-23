Nezināmas vielas dēļ evakuē 12 000 cilvēku - Dona Tolivera koncertā Mančestrā izceļas panika
Svētdienas vakarā Lielbritānijas pilsētā Mančestrā amerikāņu repera Dona Tolivera koncerta laikā izplatījusies nezināma viela, kuras dēļ no koncertzāles nācies evakuēt tūkstošiem apmeklētāju.
Vairāk nekā 50 cilvēkiem bija nepieciešama mediķu palīdzība, vēsta CNN. Ap plkst. 22.00 pēc vietējā laika Mančestras koncertzāli "Co-op Live" piepildīja dūmu mākoņi, izraisot paniku vairāk nekā 12 000 pasākuma apmeklētāju vidū. Notikušo apliecina CNN pārbaudīti videoieraksti.
Incidents izraisīja plašu operatīvo dienestu mobilizāciju un uzjundīja sāpīgas atmiņas par 2017. gada teroraktu Mančestrā, kad amerikāņu dziedātājas Arianas Grandes koncerta laikā terorists pašnāvnieks nogalināja vismaz 22 cilvēkus, tostarp bērnus.
Sākotnēji policija svētdienas vakarā paziņoja, ka koncerta izskaņā pūlī, iespējams, izsmidzināta asaru gāze. Tomēr vēlāk izplatītajā paziņojumā likumsargi precizēja, ka pagaidām nav zināms, kāda viela izplatījusies koncertzālē.
#DEVELOPING: A major emergency response is underway at the Don Toliver concert at Co-op Live arena in Manchester, UK following serious incident reportedly involving tear gas being let off in the crowd. Details are murky and I'll post any updates https://t.co/K9OtAqpKvz— Luke Brenner (@TheLukeReport) November 22, 2026
Saskaņā ar Mančestras Ziemeļrietumu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sniegto informāciju vairāk nekā 50 cilvēku vērsušies pēc palīdzības, sūdzoties par acu un elpceļu kairinājumu. Viens cilvēks nogādāts slimnīcā.
Policija apstiprināja, ka visi koncerta apmeklētāji veiksmīgi evakuēti. Vienlaikus likumsargi aicināja ikvienu, kuram pēc notikušā parādījušies veselības traucējumi vai citas blaknes, vērsties tuvākajā slimnīcā.
Kāda māte, vārdā Lindseja Liverpūla, CNN pastāstīja, ka piedzīvojusi šausminošus brīžus, gaidot ziņas par savu dēlu, kurš kopā ar draugiem koncertā svinēja 17. dzimšanas dienu. "Viņš teica, ka visapkārt bijuši dūmi un kaut kas līdzīgs signālraķetēm. Tad ieslēdzās gaismas, un Dons Tolivers pameta skatuvi," sieviete atcerējās.
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"Apsardze mūs nepārbaudīja ar metāla detektoriem, neveica ierasto pārmeklēšanu un pat neieskatījās manas sievas somā," CNN stāstīja Asgars. Vīrietis arī kritizēja pasākuma organizatoru komunikāciju ar apmeklētājiem brīdī, kad sākās incidents.
"Kad tas notika, darbinieki mums vienkārši pateica, ka Dons Tolivers devies pārtraukumā. Neviens nepaskaidroja, kas patiesībā notiek. Nekādas saziņas ar tūkstošiem apmeklētāju," viņš sacīja. Koncertzāles "Co-op Live" pārstāvji pagaidām nav snieguši atbildes uz CNN jautājumiem par svētdienas vakarā īstenotajiem drošības pasākumiem, taču norādīja, ka cieši sadarbojas ar policiju, lai noskaidrotu incidenta cēloņus un attiecīgi rīkotos.