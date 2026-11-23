Visi trīs Polijā avarējušie objekti identificēti kā Krievijas spārnotās raķetes. VIDEO
Trīs militārie objekti, kas pagājušajā piektdienā nokrita Polijas dienvidaustrumos, bijušas Krievijas spārnotās raķetes “H-101”, paziņojusi Ļubļinas prokuratūra. Izpētītās atlūzas liecina, ka raķetes nesen izgatavotas Maskavas apgabala pilsētā Dubnā.
Prokuratūras paziņojumā teikts, ka sākotnējā izpēte ļāvusi secināt, ka “visas šīs raķetes 2026. gada ceturtajā ceturksnī tika ražotas rūpnīcā Dubnā, Maskavas apgabalā”. Izmeklētāji pārbaudījuši objektu atlūzas, lai noteiktu to izcelsmi un noskaidrotu notikušā apstākļus.
Viena raķete "H-101" nokrita un uzsprāga klajā laukā Novi Lipovecas ciemā, Ļubļinas vojevodistes Bilgorajas apriņķī. Vietējais mērs Jaroslavs Piskorskis ziņu aģentūrai PAP pastāstīja, ka objekts nogāzies aptuveni 200 līdz 300 metru attālumā no ēkām. Iedzīvotāji dzirdējuši skaļu blīkšķi un virs tuvējā meža redzējuši dūmus. Pēc trieciena izcēlās ugunsgrēks, un notikušajā, par laimi, cilvēki necieta.
Sākotnēji Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs sacīja, ka viens objekts nokrita apdzīvotu vietu tuvumā, bet vēl divi ielidojuši un nogāzušies neapdzīvotās vietās Piekarpatu vojevodistē. Toreizējā informācija liecināja, ka viens no pēdējiem objektiem varētu būt raķete, bet otrs - reaktīvais drons.
Vēlākā atlūzu pārbaude šo versiju precizēja: visi trīs objekti identificēti kā Krievijas "H-101" raķetes.
Izmeklēšana Novi Lipovecas un Rudņikas apkaimē ir pabeigta, bet trešajā vietā - Molodičas apkaimē - tā vēl turpinās. Polijas amatpersonas piektdien ziņoja, ka objekti pārkāpuši valsts gaisa telpu, kamēr Krievija uzbruka kaimiņvalstij Ukrainai. Vismaz vienā gadījumā objekta krišana izraisīja sprādzienu un ugunsgrēku.
Spārnotās raķetes ir vadāmas raķetes, kas lido cauri atmosfērai, izmantojot spārnus un aerodinamisko spēku, lai noturētu lidojuma trajektoriju. Tās parasti lielāko ceļa daļu lido ar ieslēgtu dzinēju, un tās maršrutu iespējams vadīt uz konkrētu mērķi. Ar to tā atšķiras no ballistiskās raķetes, kas pēc dzinēja darbības beigām galvenokārt lido pa lokveida trajektoriju.
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Tuks notikušo dēvē par Krievijas tīšu provokāciju
Polijas premjerministrs Donalds Tusks notikušo raksturoja kā tīšu provokāciju un uzsvēra, ka objekti nākuši no Krievijas un ka notikušais neizskatoties pēc nejaušības: “Tas nav tikai mans viedoklis, bet arī mūsu ārvalstu partneru un NATO vērtējums. Tā neizskatās pēc nejaušības.” Tusks arī sacīja, ka, viņaprāt, incidentu varētu saistīt ar reģionā notiekošajām Eiropas valstu militārajām mācībām.
Tusks norādīja, ka objekti nokrituši netālu no vietas, kur mācības aizvadīja Ukrainas atbalstītāju koalīcijas karavīri. Premjerministrs aicināja NATO stiprināt alianses austrumu flangu. Tikmēr NATO ģenerālsekretārs Marks Rute incidentu raksturoja kā “acīmredzami bīstamu” un norādīja, ka tas ir saistīts ar Krievijas turpināto karu pret Ukrainu.