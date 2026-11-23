Kamikadzes droni un mākslīgais intelekts: Vācija Lietuvā izmēģina jaunākās kara tehnoloģijas
Vācijas bruņotie spēki svētdien Lietuvā sākuši pirmos taktiskos kamikadzes dronu izmēģinājumus, vienlaikus pārbaudot arī mākslīgā intelekta tehnoloģijas, kas palīdz noteikt mērķus kaujas laukā.
Izmēģinājumi notiek netālu no Baltkrievijas robežas, NATO stiprinot savas aizsardzības spējas alianses austrumu flangā, vēsta "Euronews", atsaucoties uz ziņu aģentūru "Reuters".
Izmēģinājumi norisinās Rūdninku militārajā poligonā, kur Vācijas karavīri pārbauda uzņēmumu "Helsing" un "Stark Defence" izstrādātos kamikadzes dronus. Šādi bezpilota lidaparāti spēj kādu laiku uzturēties gaisā, meklējot mērķi, bet pēc tam tajā ietriekties un eksplodēt. Testos droni tika izmantoti pret tankiem, taču drošības apsvērumu dēļ tie bija aprīkoti ar neaktīvām kaujas galviņām.
Vācijas armija izmēģinājusi arī uzņēmuma "Helsing" izstrādāto mākslīgā intelekta sistēmu "Clarity", kas spēj ātri apstrādāt informāciju no satelītiem, droniem un citiem sensoriem. Tā palīdz identificēt iespējamos mērķus un sniedz militārajiem komandieriem ieteikumus turpmākajai rīcībai. Šīs tehnoloģijas mērķis ir paātrināt lēmumu pieņemšanu kaujas apstākļos.
Izmēģinājumi ir daļa no militārajām mācībām "Freedom Shield", kas ir līdz šim lielākās Vācijas militārās mācības Lietuvā. Tajās piedalās aptuveni 3800 militārpersonu no astoņām NATO valstīm. Vācija plāno līdz 2027. gada beigām Lietuvā pastāvīgi izvietot aptuveni 5000 karavīru lielu bruņoto brigādi, kuras rīcībā būs arī aptuveni 2000 militārās tehnikas vienību.