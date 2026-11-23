Krievijas dronu uzbrukumā Kijivas apgabalam nogalināti vismaz 12 cilvēki: atklājas traģiskas detaļas par svētdienas nakts triecieniem
Krievijas dronu uzbrukumos naktī uz svētdienu, 22. novembri, un svētdienas gaitā Ukrainas Kijivas apgabalā nogalināti vismaz 12 cilvēki.
Viens no smagākajiem triecieniem skāris piecstāvu dzīvojamo ēku, kuras drupās glābēji joprojām meklē pazudušos iedzīvotājus, vēsta ziņu aģentūra AFP, atsaucoties uz Ukrainas amatpersonām.
Dronu trieciens skāris Dimeras ciematu, kas atrodas aptuveni 45 kilometrus uz ziemeļiem no Kijivas. Uzbrukumā daļēji sagrauta piecstāvu dzīvojamā ēka, kurā dzīvību zaudējuši vismaz deviņi cilvēki. Starp bojāgājušajiem ir arī pusaudzis un aptuveni 40 gadus veca sieviete, pavēstījis Ukrainas Valsts ārkārtas situāciju dienests.
Svētdienas vakarā glābējiem no sagrautās ēkas drupām izdevies izglābt bērnu. Iepriekš tika ziņots, ka nav izdevies sazināties ar 11 ēkas iedzīvotājiem, tostarp diviem bērniem. Glābšanas darbus apgrūtina atkārtotas gaisa trauksmes un jaunu uzbrukumu draudi.
Krievijas droni svētdien uzbrukuši arī lielveikalam Višņevē, kur nogalināti divi cilvēki, bet vēl astoņi ievainoti. Savukārt Bilas Cerkvas apkārtnē drona trieciens skāris privātmāju, nogalinot vēl vienu cilvēku. Uzbrukumos nodarīti postījumi arī dzīvojamajām ēkām un citai civilajai infrastruktūrai.
Krievijas triecieni skāruši arī Ukrainas enerģētikas infrastruktūru. Dnipropetrovskas apgabalā bojāta elektroapakšstacija, turpinoties Krievijas uzbrukumiem valsts energoapgādes sistēmai.
Pirmdien Kijivas apgabalā izsludināta sēru diena, pieminot Krievijas uzbrukumos nogalinātos iedzīvotājus.