Beļģijā streika dēļ aptur aviosatiksmi: atcelti simtiem lidojumu, tūkstošiem pasažieru sabojāti plāni
Pirmdien Beļģijā valsts mēroga streika dēļ tiek apturēta gandrīz visa komerciālā aviosatiksme. Streikā piedalās arī gaisa satiksmes dispečeri, tāpēc atcelti simtiem lidojumu un būtiski traucēta valsts lielāko lidostu darbība.
Beļģijas gaisa satiksmes vadības uzņēmums "Skeyes" paziņojis, ka no plkst. 7.00 līdz 21.00 pēc vietējā laika nebūs iespējams nodrošināt ierastos gaisa satiksmes vadības pakalpojumus. Šajā laikā tiks apkalpoti tikai ārkārtas un citi drošībai kritiski lidojumi.
Briseles lidostā pirmdien bija plānots apkalpot aptuveni 59 500 pasažieru un 429 lidojumus, tostarp 213 izlidojošos un 216 ielidojošos reisus. Streiks skar arī Briseles Šarleruā lidostu, kur dienas lielāko daļu nebūs iespējams veikt komerciālos lidojumus. Pasažieri aicināti pirms došanās uz lidostu pārbaudīt sava reisa statusu un sazināties ar aviokompāniju.
Streiku organizē Beļģijas arodbiedrības, protestējot pret valdības taupības pasākumiem un plānotajām reformām. Protesta akcijas dēļ būtiski traucējumi gaidāmi arī sabiedriskajā transportā, savukārt Briselē paredzēta plaša demonstrācija.