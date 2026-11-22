Bulgārijā no nesen atjaunota ceļa nozog 68 ceļa zīmes; pašvaldība spiesta tās uzstādīt no jauna
Dienvidbulgārijā no nesen atjaunota ceļa starp diviem ciemiem nozagtas 68 ceļa zīmes. Zādzība radījusi ne tikai finansiālus zaudējumus, bet arī apdraudējusi satiksmes drošību. Kamēr policija meklē vainīgos, būvuzņēmums jau bijis spiests trūkstošās zīmes aizstāt ar jaunām, raksta Bulgārijas mediji.
Incidents noticis Sadovo pašvaldībā, uz ceļa posma starp Ahmadovo un Popovicas ciemiem. Lielākā daļa nozagto zīmju bija uzstādītas tieši šajā nesen atjaunotajā ceļa posmā.
Bez visām nepieciešamajām ceļa zīmēm pieņemšanas komisija nevarēja nodot jauno ceļu ekspluatācijā. Tāpēc būvuzņēmums, kas veica remontdarbus, iegādājās un uzstādīja jaunu zīmju partiju.
Sadovo pašvaldības mērs Dimitars Zdravkovs uzsvēris, ka notikušais ir sabiedriskā īpašuma zādzība un šāda rīcība nav pieļaujama. Viņš norādījis, ka pēc ceļa nodošanas ekspluatācijā pašvaldība būs atbildīga par tā uzturēšanu.
Pēc pašvaldības sniegtās informācijas, zagļi ceļa zīmju stabus vai nu sazāģējuši, vai izrauvuši no betona pamatiem. Policija pastiprinājusi drošības pasākumus un uzrauga ceļu, lai nepieļautu līdzīgus pārkāpumus.
Vietējie iedzīvotāji gan atzinuši, ka par zīmju pazušanu neko nav zinājuši. Ahmadovo ciema mērs Jordans Jordanovs pieļāvis, ka zagļus varētu būt interesējis metāls, no kura izgatavoti zīmju balsti.
Vienas ceļa zīmes vērtība ir aptuveni 60 eiro, tāpēc kopējie zaudējumi lēšami nepilnu 4000 eiro apmērā. Tomēr būtiskāka problēma ir apdraudējums satiksmes drošībai – ceļa zīmju trūkums var radīt bīstamas situācijas un veicināt ceļu satiksmes negadījumus.
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Ceļu infrastruktūras elementu zādzības Bulgārijā nav retums. Iepriekš pie Jambolas no “Trakija” automaģistrāles pazuda simtiem metru aizsargžoga tīkla, ko vēlāk atrada tuvējā ciema pagalmos. Savukārt 2016. gadā tika nozagts putnu aizsargtīkls uz “Marica” automaģistrāles, bet Sofijas Ziemeļu ātrgaitas tangentē zagļi bija aiznesuši trokšņa aizsargpaneļus.