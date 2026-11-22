Polijas ārlietu ministrs neslēpj satraukumu, Trampam nosaucot Putinu par "manu draugu”
Polijas ārlietu ministrs ceturtdien teica, ka ASV prezidents Donalds Tramps, saucot Krievijas Vladimiru Putinu par draugu, radīja satraukumu Polijā, un jautāja, kuru draugu Tramps izvēlētos, ja viņam tas būtu jādara, raksta Polijas Sabiedriskais medijs.
Tramps ar Putinu tikās Āzijas un Klusā okeāna ekonomiskās sadarbības samita ietvaros Šeņdžeņā, Ķīnā, pirms trīspusējā ASV, Ķīnas un Krievijas līderu samita.
Norādot uz Putinu, kad tas ienāca telpā, Tramps sacīja: "Kas viņš ir? Viņš ir mans draugs.” Pēc tam Tramps smaidīdams piegāja pie Putina un paspieda viņam roku.
"Mums daudzus gadus ir bijušas lieliskas attiecības,” sacīja Tramps. "Domāju, ka no tā var iznākt daudz brīnišķīgu lietu vai vismaz tās var sākties.”
Polijas ārlietu ministrs un premjerministra vietnieks Radoslavs Sikorskis sacīja, ka pagaidām ir pāragri vērtēt tikšanos, taču tās radītais iespaids izraisījis "zināmu neomulību”.
"Rodas jautājums, kuram viņš ir lielāks draugs – Putinam vai mūsu prezidentam,” viņš sacīja, domājot Polijas prezidentu Karolu Navrocki. "Un ko viņš darīs, kad pienāks izšķirošais brīdis? Kuru draugu viņš izvēlēsies?”
Sikorskis jau iepriekš platformā X bija reaģējis uz ierakstu, kurā Tramps telekanālam Fox News sacīja, ka Krievijas karš Ukrainā neietekmē ASV.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"Tas mūs neietekmē,” sacīja Tramps un piebilda: „Varētu teikt, ka mēs no tā pelnām daudz naudas.”
"Reālistiski, bet patiesi,” rakstīja Sikorskis. "Savukārt Eiropa ir agresijas upura pusē.”
Polijas premjerministrs Donalds Tusks, arī platformā X, rakstīja: „Dievs, pasargi mūs no šādiem draugiem.” Viņš nepaskaidroja, uz ko attiecas ieraksts, taču Tramps ceturtdienas rītā Ķīnā bija nosaucis Putinu par savu draugu.