Vācija mainīja karaspēka pārsviešanas plānu uz Lietuvu Krievijas dēļ, ziņo laikraksts
Bundesvērs Krievijas dēļ atteicies no kara tehnikas pārsviešanas uz Lietuvu savā gaitā caur Poliju, lai piedalītos manevros "Grand Eagle 26", tā vietā izšķiroties to pārvest pa dzelzceļu, atsaucoties uz avotiem armijā, naktī uz svētdienu pavēstīja laikraksts "Bild".
Tāds lēmums esot pieņemts, lai neprovocētu Krieviju. "Vācu tanku uzņēmumi, tiem virzoties uz Baltijas valstīm gar Baltkrievijas robežu, kļūtu par propagandas dāvanu [Krievijas diktatoram Vladimiram] Putinam," atzinis viens no avotiem.
Vācijas Aizsardzības ministrija, atbildot uz žurnālistu pieprasījumu, paskaidrojusi, ka transporta veida izmaiņa neesot nekas neparasts un ka jāizvēlas tāds, kas būtu iespējams patiesa apdraudējuma gadījumā.
Aģentūra "Reuters" iepriekš ziņoja, ka manevru ietvaros Bundesvērs caur Poliju uz Lietuvu pārsviedis vairāk nekā 2000 karavīru, kā arī 50 kāpurķēžu un 650 riteņu kaujas mašīnu. Savukārt "Bild" vēsta, ka mācībās piedalās 1800 vācu karavīri un 750 kara tehnikas vienības.
Paralēli Bundesvēra 45. tanku brigāde piedalās manevros "Freedom Shield 26 II". Kopumā abās mācībās Lietuvā piedalās vairāk nekā 6000 karavīru.