NATO apspriedīs kārtējo Krievijas iebrukumu Polijas gaisa telpā - Varšava runā par apzinātu provokāciju
NATO 32 dalībvalstu pārstāvji pirmdien apspriedīs kārtējo Polijas gaisa telpas pārkāpumu, ko pieļāvusi Krievija, svētdien paziņojušas NATO amatpersonas.
Tomēr šim jautājumam nav sasaukta ārkārtas sēde, un Polijas gaisa telpas pārkāpums tiks apspriests regulāro konsultāciju ietvaros. Varšava paziņojusi, ka piektdien Krievijas triecienu laikā Ukrainai Polijas gaisa telpā ielidoja trīs objekti, kas nogāzās valsts dienvidaustrumos.
Saskaņā ar sākotnējās izmeklēšanas datiem vismaz viens no šiem objektiem bija spārnotā raķete H-101, bet otrs, domājams, lidrobots.
Polijas premjerministrs Donalds Tusks apsūdzējis Maskavu apzinātā provokācijā, kamēr valstī notiek Ukrainu atbalstošās labas gribas koalīcijas manevri, kuros piedalās aptuveni 2800 karavīri no 11 valstīm. Mācību mērķis ir noskaidrot, kā iespējams nodrošināt ilgstošu mieru pēc tam, kad izbeigsies Krievijas uzsāktais karš pret Ukrainu.
NATO ģenerālsekretārs Marks Rite sestdien, apmeklējot Poliju, norādīja, ka alianses augstākais pavēlnieks Eiropā darīs visu, lai identificētu visus apdraudējumus Rietumu atturēšanas un aizsardzības sistēmai un noskaidrotu, kādas pārmaiņas nepieciešamas, lai tos novērstu.