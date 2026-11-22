Lībijas ostā uzsprādzis Krievijas karakuģis.
Pasaulē
Šodien 17:22
Lībijas ostā uzsprādzis Krievijas karakuģis
Lībijā Bengāzī ostā noticis sprādziens uz Krievijas korvetes "Merkurij", atsaucoties uz avotiem, svētdien ziņo izdevums "Naval News".
Sprādziena cēloņi pagaidām nav zināmi. Spriežot pēc satelītuzņēmumiem, uz karakuģa izcēlies ugunsgrēks.
"Kuģis gandrīz droši ir iznīcināts," raksta "Naval News", piebilstot, ka pagaidām nav zināms, vai tas nogrimis, vai arī vienkārši sadedzis.
"Merkurij" Bengāzī ostā atradās vairākas dienas. Saskaņā ar "Naval News" datiem tas pavadīja Krievijas kuģus ar militārā eksporta kravām.
Lībijas mediji apstiprinājuši ziņas par sprādzienu Bengāzī ostā, taču nav pieminējuši Krievijas karakuģi. Kāds avots izdevumam "Al Agrar" apgalvojis, ka sprādziens noticis munīcijas noliktavā.