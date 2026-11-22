COP31 nespēj vienoties par gala dokumentu.
Pasaulē
Šodien 16:32
Pirmo reizi vēsturē ANO klimata konferencē neizdodas vienoties par gala dokumentu
ANO Klimata pārmaiņu konferencē (COP31) nav izdevies panākt vienošanos starp dažādu valstu grupām par gala dokumentu, ko noraidījusi arī Eiropas Savienība (ES), jo tajā nav nepārprotamas norādes uz fosilo kurināmo.
Šī ir pirmā reize, kad Klimata pārmaiņu konferencē nav izdevies panākt vienošanos par gala dokumentu.
COP31 priekšsēdētājs, Turcijas vides ministrs Murats Kurums, kas konferenci vadīja kopā ar Austrāliju, bija spiests atzīt, ka pēdējā plenārsēdē svētdienas pēcpusdienā gala dokumentu nevarēs pieņemt.
COP31, kam vajadzēja noslēgties piektdien, jau kļuvusi par ilgāko Klimata pārmaiņu konferenci, sarunām turpinoties arī svētdienas pēcpusdienā. Taču vairākas valstis neapmierināja gala dokumenta projekts, ko izplatīja konferences rīkotājvalsts Turcija, jo tas nesatur skaidru apņemšanos atteikties no naftas, gāzes un ogļu izmantošanas, pret ko iebilst tādas naftas eksportētājvalstis kā Saūda Arābija.