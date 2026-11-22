"Pār muguru skrēja šermuļi”: ASV publisko senus dokumentus par noslēpumaino sniega cilvēku
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija publiskojusi līdz šim maz zināmus valdības dokumentus par noslēpumaino sniega cilvēku, tostarp liecības par 1982. gada ekspedīciju Vašingtonas štata mežos, vēsta laikraksts “New York Post”.
ASV Meža dienests 15. oktobrī savā tiešsaistes arhīvā publiskoja trīs dokumentu kopas, kas saistītas ar leģendāro sniega cilvēku. Lielākā daļa materiālu attiecas uz 1982. gadā veikto izmeklēšanu, kad ASV Lauksaimniecības ministrija nosūtīja biologu Rodniju Džonsonu uz Umatilas nacionālo mežu, kur bija atrasti neparasti pēdu nospiedumi.
Sešas lappuses garajā ziņojumā Džonsons norādīja, ka trijās vietās dubļainā augsnē atrastie pēdu nospiedumi bijuši aptuveni 38 centimetrus gari un 18 centimetrus plati.
Vienā no pēdu nospiedumiem bija saskatāma neparasta otrā pirksta deformācija. Pēdu virkne veda dziļāk krūmājā, kur aptuveni desmit metru garumā bija redzamas nomīdītas augu atliekas. Biologs pēdas nofotografēja un izgatavoja vairākus to ģipša atlējumus.
"Ja šīs pēdas ir viltotas, to izgatavotājs ir pielicis milzīgas pūles un pievērsis lielu uzmanību vissīkākajām detaļām," rakstīja Džonsons, atzīstot, ka nospiedumi izskatījušies ļoti dabiski. Tomēr biologs nebija pārliecināts, ka viņam izdevies atrast pierādījumus mītiskās būtnes eksistencei. Viņš uzskatīja, ka pēdu nospiedumus atstājis cilvēks, nevis kāda nezināma, vairāk nekā 135 kilogramus smaga būtne.
Viņaprāt, tās, visticamāk, bija cilvēka rūpīgi izveidotas. Par to liecinājis nemainīgais soļa garums neatkarīgi no reljefa slīpuma.
Turklāt paša biologa zābaki dubļos grimuši dziļāk nekā nospiedumi, bet meža zemsedze ap tiem acīmredzami bija iepriekš nostumta malā.
Līdzīgu secinājumu savā ziņojumā pauda arī kāda ASV Robežsardzes amatpersona. Viņa brīdināja Meža dienestu par iespējamu rūpīgi izplānotu mēģinājumu iesaistīt valsts iestādes viltojumā, lai sabiedrībai radītu iespaidu, ka atradums ir īsts. Amatpersona pieļāva, ka pēdas varētu būt izveidotas ar mīksta ģipša vai gumijas pārklājuma veidni.
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Publiskotajos dokumentos iekļauts arī 2003. gada laikraksta raksts par iespējamām sniega cilvēka pēdām Montānas štatā, kā arī mednieka Leo Kinija vēstule par līdzīgu atradumu pagājušā gadsimta 40. gados. Kinijs vēstulē rakstīja, ka citi mednieki netālu no pēdām sajutuši spēcīgu smaku un dzirdējuši rūcienam līdzīgu skaņu.
"Mums nebija nekādas vēlēšanās sastapt to, kas tur bija. Lai gan tobrīd to neatzinām, vēlāk, pārrunājot notikušo, sapratām, ka mums visiem bija ļoti neomulīgi un pār muguru skrēja šermuļi," vēstulē atcerējās mednieks.