Pēdējā iespēja! Krievijas pierobežā veidojas rindas - cilvēki ar čemodāniem steidz iekļūt Igaunijā
Krievijas pierobežas pilsētā Ivangorodā izveidojušās rindas ar cilvēkiem, kuri ar čemodāniem, mugursomām un maisiņiem steidz šķērsot robežu ar Igauniju pirms 1. decembra, kad kaimiņvalsts pilnībā slēgs visus robežšķērsošanas punktus ar Krieviju, vēsta telekanāls "Euronews".
Igaunija 20. novembrī paziņoja, ka no 1. decembra uz sešiem mēnešiem apturēs robežas šķērsošanu visos piecos autoceļu robežkontroles punktos. Ierobežojumi attieksies gan uz transportlīdzekļiem, gan gājējiem. Tiks slēgta arī gājēju pāreja Narvā. Dzelzceļa kravu pārvadājumi turpināsies, ievērojot spēkā esošos ierobežojumus un muitas kontroli. Pēc sešiem mēnešiem valdība atkārtoti izvērtēs drošības situāciju un lems, vai ierobežojumus pagarināt vai pārskatīt.
Šāds lēmums pieņemts pēc 14. novembrī notikušā dedzināšanas mēģinājuma Igaunijas dronu ražotāja "Threod Systems" telpās Vīmsi, netālu no Tallinas. Igaunijas Iekšējās drošības dienests uzskata, ka uzbrukumu organizējis Krievijas militārais izlūkdienests GRU. Saistībā ar šo lietu aizturēti astoņi Latvijas pilsoņi, kurus, pēc izmeklētāju domām, savervējuši Krievijas specdienesti. Uzņēmuma apsardze iejaucās, pirms tika nodarīti būtiski postījumi.
Tallina norāda, ka robežšķērsošanas vietu slēgšana apgrūtinās Krievijas specdienestu iespējas vervēt cilvēkus un palīdzēs novērst sankciju apiešanu.
Maskava apsūdzības noraidījusi. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs tās nosaucis par nepamatotām, bet Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zaharova pārmetusi Igaunijai Krievijas pilsoņu tiesību pārkāpšanu. Viņa arī draudējusi ar politiskiem un diplomātiskiem atbildes soļiem un salīdzinājusi robežas slēgšanu ar jauna "dzelzs priekškara" celšanu.
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Tikmēr Narvas mērs Jāns Totss aicinājis Igaunijas valdību paredzēt izņēmumus cilvēkiem, kuriem jādodas uz Krieviju, lai apciemotu gados vecus radiniekus, apmeklētu bēres vai nokārtotu citus neatliekamus ģimenes jautājumus. Viņš arī brīdinājis, ka robežas slēgšana radīs zaudējumus vietējām viesnīcām, restorāniem un citiem uzņēmumiem, kā arī negatīvi ietekmēs nodarbinātību reģionā.
Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā robežas šķērsošanas gadījumu skaits starp abām valstīm ir krasi samazinājies – no vairāk nekā četriem miljoniem pirms 2022. gada līdz aptuveni 760 000 šogad, liecina Igaunijas sabiedriskās raidorganizācijas ERR dati. Pēc robežšķērsošanas vietu slēgšanas ceļotājiem būs jāizvēlas citi maršruti, galvenokārt caur Latviju. Tas braucienus padarīs ilgākus un dārgākus.