Pirmo reizi kopš kara sākuma Krievijas eksklāvā atskan gaisa trauksme; iedzīvotāji ziņo par zenītartilērijas darbību
Sestdienas vakarā Krievijas valdījumā esošajā Kēnigsbergas (Karaļauču) eksklāvā pirmo reizi kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā atskanējusi gaisa trauksme.
Eksklāva vietvaldis Aleksejs Besprozvannihs paziņojis, ka Ņemanas rajonā pie robežas ar Lietuvu nostrādājusi gaisa trauksmes brīdinājuma sistēma, kas reaģējusi uz aizdomīgu objektu, kurš lidojis no Lietuvas puses.
Surface-to-air missiles and tracer fire lit up the sky earlier tonight over the Headquarters of the Russian Baltic Fleet near the port town of Baltiysk, in response to what appears to have potentially been the first ever direct attack by Ukraine against Russia’s exclave of Kaliningrad.— OSINTdefender (@sentdefender) November 21, 2026
Surface-to-air missiles and tracer fire lit up the sky earlier tonight over the Headquarters of the Russian Baltic Fleet near the port town of Baltiysk, in response to what appears to have potentially been the first ever direct attack by Ukraine against Russia’s exclave of Kaliningrad.— OSINTdefender (@sentdefender) November 21, 2026
Baltijskā (kādreizējā Pillavā), kur atrodas Krievijas Baltijas flotes bāze, iedzīvotāji ziņoja, ka darbojas zenītartilērija. Ziņu par jebkādiem postījumiem nav. Varasiestādes apgalvo, ka tīmeklī izplatītā fotogrāfija, kurā it kā redzams sprādziens Baltijskā, ir viltojums.
. @LithuaniaMFA categorically rejects false claims circulating on social media regarding #Lithuania’s alleged involvement in the drone attack against the Kaliningrad region of the Russian Federation. The Republic of Lithuania has never authorized the use of its airspace for attacks against targets in the Russian Federation, including in the present case.— Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) November 21, 2026
Lietuva paziņojusi, ka tai nav nekāda sakara ar iespējamo lidrobotu uzbrukumu Kēnigsbergas (Karaļauču) eksklāvam. "Lietuva nekad nav atļāvusi izmantot savu gaisa telpu uzbrukumu izdarīšanai objektiem Krievijas teritorijā," norādījis ārlietu ministrs Ķēstutis Budris.