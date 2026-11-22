Auto pēkšņi noslāpa dzinēji, debesīs parādījās dīvaini objekti - atslepeno jaunas liecības par NLO
ASV Aizsardzības ministrija publicējusi jau astoto atslepenoto materiālu kopumu par neidentificētām anomālām parādībām. Starp dokumentiem ir aculiecinieku liecības, zīmējumi un videomateriāli, tostarp apraksti par neparastiem objektiem.
Viens no plašāk zināmajiem šādiem gadījumiem notika 1957. gada novembrī netālu no Levelendas pilsētas Teksasas štatā. Vairāki cilvēki, cits no cita neatkarīgi, ziņoja par spožiem, ovāliem vai apaļiem objektiem debesīs. Vienlaikus daļai aculiecinieku pēkšņi apstājās automašīnas – noslāpa dzinēji, nedarbojās aizdedze, nodzisa lukturi un pārstāja skanēt radio.
ASV Gaisa spēki rūpīgi pārbaudīja sešus saņemtos ziņojumus. Pēc tam, kad notikušais izpelnījās plašu plašsaziņas līdzekļu uzmanību, dažu dienu laikā tika saņemti vēl simtiem līdzīgu ziņojumu. Militāristi par ticamāko skaidrojumu uzskatīja retu atmosfēras parādību, iespējams, lodveida zibeni. Tomēr nekādi pierādījumi tam, ka debesīs būtu atradušies ārpuszemes lidaparāti, netika iegūti.
Jaunajos dokumentos aprakstīta arī kāda ASV militārā pilota sastapšanās ar neidentificētu puslodes formas objektu netālu no Japānas. Kad pilots tam pietuvojies aptuveni deviņu kilometru attālumā, objekts pēkšņi strauji palielinājis ātrumu. Ziņojumā minēts, ka tas varētu būt sasniedzis aptuveni 3333 kilometrus stundā. Tomēr zemes radari šo objektu neuzrādīja, un arī otrs pilots tā klātbūtni neapstiprināja.
Savukārt 50. gadu sākumā ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) dokumentos minēts, ka līdz tam laikam valstī bija reģistrēti aptuveni 1500 ziņojumu par neidentificētiem lidojošiem objektiem, un aptuveni piektdaļai no tiem nebija izdevies rast izskaidrojumu. Izlūkdienests vērtēja arī to, vai sabiedrības pastiprināto interesi par NLO varētu izmantot psiholoģiskajās operācijās un vai lielais ziņojumu skaits nepārslogo ASV sakaru sistēmas.