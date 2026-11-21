VIDEO: tiek ziņots par Ukrainas droniem, kas Kaļiņingradas apgabalā uzbrukuši Krievijas galvenajai Baltijas flotes bāzei
Vairāki kanāli ziņo, ka 21. novembrī Kaļiņingradas pilsētā Baltijskā, kur atrodas lielākā Krievijas Baltijas jūras kara bāze, nogranduši sprādzieni. Tiek ziņots arī par iespējamu Ukrainas dronu aktivitāti.
“Telegram” kanāli “Exilenova+” un “Lachentyt” ziņoja, ka Baltijskas apkārtnē dzirdami sprādzieni un dronu skaņas, kā arī, iespējams, darbojas Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Ukrainas medijs “The Kyiv Independent” norādīja, ka nav spējis neatkarīgi pārbaudīt ziņas par sprādzieniem vai to, vai triecienā cietusi bāze.
Gaisa trauksmes sirēnas skanējušas arī Kaļiņingradā un citviet apgabalā. Ukrainas medijs “Grunt” ziņoja, ka pirms tam izskanējis brīdinājums par iespējamu lidojošu objektu, kas tuvojas pilsētai no Lietuvas puses. Kaļiņingradas apgabala gubernators Aleksejs Besprozvannihs apstiprināja, ka Nemanes rajonā iedarbināta trauksmes sistēma, jo konstatēts aizdomīgs gaisa objekts. Pēc pārbaudes speciālisti secinājuši, ka apdraudējuma neesot, pavēstīja gubernators.
Vēlāk vakarā sirēnas skanējušas atkārtoti, bet ziņas par iespējamu dronu aktivitāti turpināja izplatīt monitoringa kanāli. “WarTranslated”, atsaucoties uz Krievijas avotiem, vēstīja, ka droni, iespējams, uzbrukuši Baltijas flotes bāzei. Kanāls pārpublicēja arī nepārbaudītu versiju, ka droni varētu būt palaisti no kuģa.
Savukārt Ukrainas “Telegram” kanāls “Smolii” ziņoja par sarkanu atspīdumu debesīs un bieziem dūmiem virs Kaļiņingradas apgabala. Taču nav neatkarīgi pārbaudīts, kur tieši tie novēroti un kas izraisījis iespējamo ugunsgrēku.