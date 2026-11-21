Juridiski tie neeksistē - zvejniekus un biologus mulsina savādi hibrīdi
Pētnieki Beringa jūrā saskārušies ar neparastu problēmu: viņu tīklos arvien biežāk nonāk krabji, kuri juridiski neeksistē.
Proti, pētnieki un zvejnieki aizvien biežāk Beringa jūrā mana savādu krabju hibrīdsugu, kas ir sniega krabju un Tannera krabju krustojums. Šo hibrīdu skaits audzis pēc karstuma viļņa, kā rezultātā tika novērota masveida sniega krabju bojāeja, vēsta medijs "The Guardian".
Hibrīdu izskats apvieno abu sugu pazīmes: to mutes forma ir starp sniega krabja plakanāko muti un Tannera krabim raksturīgo M veida formu, turklāt viena acs ir sarkana, bet otra — zaļa.
Tomēr hibrīdu parādīšanās radījusi arī kādu problēmu. Proti, hibrīdi tagad veido vairāk nekā pusi no komerciālā izmēra krabju nozvejas, taču zvejniecības noteikumos tie nav atzīti par atsevišķu sugu un tiem nav savas kvotas.
„Juridiski tie neeksistē. Ir vai nu sniega krabji, vai Tannera krabji,” skaidro Aļaskas Zivju un medību departamenta pārstāvis Bens Deilijs. Tāpēc hibrīdi šobrīd tiek skaitīti kā sniega krabji, un to nozveja tiek ieskaitīta sniega krabju kvotā.
Tomēr zvejniecības pārstāvji vēlas hibrīdiem noteikt atsevišķu zvejošanas kvotu, lai tie neatņemtu kvotas sniega krabju nozvejai. Zvejnieki tādējādi vēlas kompensēt zaudējumus, kas viņiem bija radušies, kad sniega krabju zveja bija liegta. Tā kā sniegu krabju populācija ir uz sabrukuma sliekšņa, to zveja no 2022. līdz 2024. gadam bija liegta, radot zvejniekiem simtiem miljonu eiro zaudējumus.
Pētnieki turpina pētīt hibrīdu krabjus, lai labāk izprastu to dzīvi un ietekmi uz krabju populācijām. Pagaidām nav zināms, vai hibrīdi spēj vairoties savā starpā. Tomēr, ja iepriekš reģiona hibrīdi bija manīti reti, tad šobrīd, apsekojot teritoriju, iespējams pamanīt daudz lielus hobrīdu tēviņus.
Zinātnieki hibrīdu skaita pieaugumu skaidro ar sniega krabju populācijas sabrukumu pēc 2018. un 2019. gada karstuma viļņa. Beringa jūra līdz agram pavasarim gandrīz palika bez ledus, izraisot jūrā barības trūkumu un aptuveni desmit miljardu sniega krabju bojāeju. Pētījums liecina, ka, sniega krabju kļūstot mazāk, hibrīdiem samazinājusies konkurence par tiem pašiem resursiem, un tie varējuši savairoties.