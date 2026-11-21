Tūkstošiem Zviedrijas iedzīvotāju dati nonākuši Krievijas uzņēmuma rokās, kas saistīts ar Abramoviču
Zviedrijas laikraksts "Dagens Nyheter" atklājis, ka Krievijas tehnoloģiju uzņēmums, ko atbalsta Krievijas oligarhs Romans Abramovičs, slepeni vācis datus no simtiem tūkstošu, iespējams, pat miljoniem, Zviedrijas iedzīvotāju.
Daudzi interneta lietotāji laika taupīšanas dēļ nereti atverot kādas tīmekļa vietas noklikšķina uz izlecošo logu "piekrist visām sīkdatnēm". Tomēr kā noskaidrojis Zviedrijas laikraksts "Dagens Nyheter", šī rīcība pakļāvusi simtiem tūkstošu, ja ne vairāk, Zviedrijas iedzīvotājus sensitīvos datus Maskavas uzņēmumam, kas saistīts ar Abramoviču.
Medijs izmeklēšanā izsekoja datu plūsmai no vairāk nekā 425 Zviedrijas tīmekļvietnēm līdz Krievijas reklāmas tehnoloģiju uzņēmumam "Between Digital", kas ir Maskavā bāzēts uzņēmums. Turklāt "Between Digital" daļēji finansēts ar Krievijas oligarha Romāna Abramoviča līdzekļiem. Viņš, kā zināms, ir Krievijas oligarhs un bijušais futbola kluba „Chelsea” īpašnieks.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka "Between Digital" varēja piekļūt datiem par to, kuras vietnes un kad cilvēki apmeklē, ko tajās meklē vai dara. Pētnieks Karls Hīts uzsver, ka šie dati bija detalizētāki par parastām IP adresēm.
Dažās vietnēs uzņēmums varēja piekļūt īpaši sensitīviem datiem, piemēram, Ratsit.se, atrodama informācija cilvēku adresi, saņemto algu, dzimšanas datumu un tiesas spriedumiem. Tur arī iespējams noskaidrot viņu ģimenes stāvokli un to, ar kādu automašīnu iedzīvotājs pārvietojas.
Dati tika vākti arī ģimeņu portālā Familjeliv.se. Pēdējo 30 dienu laikā cilvēki šo vietni apmeklējuši gandrīz divus miljonus reižu. Daudzi lietotāji tajā izmanto pseidonīmus, lai apspriestu ļoti personiskas tēmas, piemēra, problēmas attiecībās var darba vietā.
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Eksperti brīdina, ka interneta pārlūkošanas paradumu apvienošana ar publiski pieejamiem datiem par viņiem ļaut uzņēmuma izveidot ļoti detalizētu cilvēka profilu.
„Šādi iespējams salikt kopā puzles gabaliņus par konkrētiem cilvēkiem. Cilvēka profilu iespējams izveidot tik detalizētu, ka var precīzi zināt, kāds tieši viņš ir,” norāda kiberdrošības eksperts Jonass Lejons.
Viņš piebilda, ka šādu informāciju ir iespējams izmantot lai uz kādu cilvēku izdarītu spiedienu, pakļautu viņu šantāžai vai draudiem. Zviedrijas pētniecības institūta RISE zinātnieks Karls Hīts norādīja, ka, tā kā "Between Digital" serveris atrodas Maskavā, savāktajiem datiem varētu piekļūt arī Krievijas varas iestādes, tostarp FSB.
Pēc izmeklēšanas vairākas skartās tīmekļvietnes pārtraukušas sadarbību ar "Between Digital" un sākušas iekšējo pārbaudi. Atsevišķi uzņēmumi laikrakstam norādījuši, ka nav zinājuši par uzņēmuma saiknēm ar Krieviju un par to tikuši informēti tikai pēc laikraksta veiktās izmeklēšanas.