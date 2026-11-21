Princese Keita atklātā sarunā dalās pārdomās par to, kā vēža diagnoze mainījusi viņas dzīvi
Velsas princese Ketrīna jaunā dokumentālajā filmā "Heal" atklājusi kā vēzis un atveseļošanās no ta mainījuši viņas skatījumu uz dzīvi. „Vēzis tevi maina,” norādījusi princese, uzsverot, ka slimības ietekme neaprobežojas tikai ar fiziskām pārmaiņām.
„Tas maina tavu ķermeni, tas maina tevi fiziski. Taču ir vēl daudz, daudz dziļāks aspekts tam, ko vēža diagnoze tevī izmaina,” dokumentālās filmas pirmos publicētajos fragmentos stāsta Ketrīna.
Filmā iekļauti kadri no izaicinājuma turnīra, kurā Ketrīna piedalījās šā gada sākumā, uzkāpjot Anglijas, Skotijas un Velsas augstākajās virsotnēs. Trīs virsotņu izaicinājums tika veikts vienas dienas laikā. Kadrus pavadīja princeses pārdomas par citu cilvēku atbalstu un to, cik svarīgi grūtos brīžos nebūt vienam.
Princese Keita piedalās "Nacionālajā Trīs virsotņu izaicinājumā"
Keita Midltone piedalījās Nacionālajā Trīs virsotņu izaicinājumā, kura laikā dalībniekiem jāuzkāpj augstākajās virsotnēs Anglijā, Skotijā un Velsā.
„Ir skaidrs, ka mums nav jānes dzīves grūtības vieniem pašiem,” dokumentālajā filmā norādījusi Ketrīna. To sakot, filmas kadros redzami attēli, kuros viņa ir kopā ar ģimeni, kā arī manāmi kadri ar citiem vēža slimniekiem.
Ketrīna filmā runā arī par to, kā sāpes var mainīt cilvēka skatījumu uz pasauli. „Bieži vien tieši caur sāpēm mēs apzināmies, ka aiz tām slēpjas kaut kas skaistāks,” viņa norādījusi.
Princese nav atklājusi, kāda veida vēzis viņai tika konstatēts. Pēc ārstēšanās viņa vairākkārt runājusi par pārmaiņām savā izpratnē par dzīvi un to, cik būtiski ir rūpēties par cilvēka labklājību kopumā, ne tikai par fizisko atkopšanos.
Ketrīna iepriekš vēstījusi, ka pēc ārstēšanas viņai ir bijušas gan labas, gan sliktas dienas. Viņa arī paudusi, ka vēlas kliedēt priekšstatu, ka pacienti uzreiz pēc ārstēšanās var atgriezties pie tādas pašas dzīves un pašsajūtas, kāda bijusi pirms slimības.
Pēc ārstēšanās Ketrīna pakāpeniski atgriezusies karalisko pienākumu izpildē un darbā ar savām labdarības organizācijām. Šonedēļ viņa kopā ar princi Viljamu devās vizītē uz Indijas pilsētu Mumbaju. Tā bija pirmā reize kopš 2022. gada, kad abi kopā devās ārvalstu vizītē.
Princese Keita un princis Viljams vizītē Mumbajā
17. novembra vakarā Mumbajā princese Keita kopā ar princi Viljamu apmeklēja "Earthshot" balvas pasniegšanas ceremoniju, kur abi pa zaļo paklāju ...
Jau ziņots, ka Ketrīna par vēža diagnozi un ķīmijterapiju paziņoja 2024. gada martā, bet tā paša gada septembrī pavēstīja, ka ķīmijterapija ir noslēgusies. 2025. gada janvārī viņa paziņoja, ka ir remisijā.
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No dokumentālās filmas izplatīšanas iegūtie līdzekļi tiks nodoti Karaliskās Marsdenas slimnīcas Vēža labdarības fondam. Dokumentālā filma "Heal" BBC One kanālā būs skatāma 29. novembrī.