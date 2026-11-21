Krievijas helikopters pārkāpis Somijas gaisa telpu
Krievijas helikopters pārkāpis Somijas gaisa telpu, iebraucot valsts teritorijā četru kilometru dziļumā.
Gaisa telpas pārkāpums notika sestdien plkst. 12.34 Lovisas pilsētas piekrastē. Helikopters Somijas gaisa telpā ielidoja aptuveni četru kilometru dziļumā. Aizsardzības ministrs Anti Hekenens pieļāva, ka šis ārkārtas gadījums, iespējams, ir saistīts ar Krievijas kravas kuģi, kas aizdedzies pēc dronu uzbrukuma Somu līcī.
Jau ziņots, ka Baltijas jūras Somu līcī pēc dronu trieciena deg Krievijas kravas kuģis. Ļeņingradas apgabala gubernators Aleksandrs Drozdenko paziņoja, ka kuģim neitrālajos ūdeņos netālu no Krievijas robežas tika uzbrukts ar diviem bezpilota lidaparātiem.
Somijas Aizsardzības spēki paziņoja, ka sestdienas rītā tika reģistrēts bezpilota lidaparātu uzbrukums Krievijas tirdzniecības kuģim uz rietumiem no Hoglandes salas Somu līča austrumu daļā starptautiskajos ūdeņos.
Jau ziņots, ka septembra beigās Krievijas helikopters neatļauti pārkāpa Polijas gaisa telpu. Incidents notika 23. septembrī īsi pēc plkst. 11.00 ziemeļos no Braņevo, kas atrodas tuvu Polijas robežai ar Kēnigsbergu. Pēc tam, kad helikopters veica pārkāpumu, Polija gaisā pacēla iznīcinātājus. "Šī incidenta raksturs liecina, ka Krievija atkal pārbauda mūsu pretgaisa aizsardzības gatavību," paziņoja armija.