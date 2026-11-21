Kubā atbrīvota amerikāniete, kas tur turēta gandrīz 10 gadus
Kubas varas iestādes ir atbrīvojušas ASV pilsoni Alīnu Lopesu, kas bija turēta Kubā gandrīz 10 gadus, piektdien paziņoja ASV Valsts departaments.
ASV telekanāls CNN ziņoja, ka Lopesa tika atbrīvota šogad un ka ASV amatpersonas nofraktēja lidmašīnu uz Havanu, lai aizvestu viņu atpakaļ uz ASV.
"Mēs apsveicām Alīnas Lopesas atgriešanos ASV septembrī," paziņoja Valsts departamenta preses sekretāre, uzsverot, ka nav notikusi "nekāda apmaiņa" par šo atbrīvošanu, un atsakoties sniegt sīkākas ziņas, lai cienītu Lopesas privātumu.
Atbrīvošana notika apstākļos, kad Vašingtona ir pastiprinājusi spiedienu uz komunistu pārvaldīto Kubu, kas kopš 1962. gada ir pakļauta ASV embargo, ar sankcijām un naftas piegāžu blokādi.
Džeimsa Foulija fonds, kas cenšas panākt ārzemēs "netaisni aizturēto" amerikāņu atgriešanos ASV, informēja, ka Lopesa ir pedagoģe, kas 2017. gadā atgriezās Kubā pēc sava bijušā vīra aicinājuma un viņai tur tika piespriests 13 gadu cietumsods par apsūdzībām spiegošanā.
"Alīnai ir neatliekamas medicīniskas vajadzības, kas pasliktinās bez ārstēšanas, kura viņai ir nepieciešama ASV," fonds pavēstīja savā vietnē.
ANO izdarīta starptautiska spiediena un protestu apstākļos Kubas iestādes 2022. gadā atbrīvoja Lopesu no cietuma, bet aizliedza viņai atstāt Kubu. Viņa atkal tika ieslodzīta cietumā 2023. gadā.