Baltijas jūrā deg Krievijas kravas kuģis
Baltijas jūras Somu līcī pēc dronu trieciena deg Krievijas kravas kuģis, ziņo amatpersonas un varasiestādes.
Ļeņingradas apgabala gubernators Aleksandrs Drozdenko paziņoja, ka kuģim neitrālajos ūdeņos netālu no Krievijas robežas tika uzbrukts ar diviem bezpilota lidaparātiem.
Somijas Aizsardzības spēki paziņoja, ka sestdienas rītā tika reģistrēts bezpilota lidaparātu uzbrukums Krievijas tirdzniecības kuģim uz rietumiem no Hoglandes salas Somu līča austrumu daļā starptautiskajos ūdeņos.
Saskaņā ar Aizsardzības spēku datiem kuģis ir bojāts. Uz notikuma vietu nosūtīta Somijas Robežapsardzes tehnika. Somija par incidentu ir informējusi savus sabiedrotos.
Igaunijas policija pavēstīja, ka cietis kuģis "Sparta II", kas devās no Sanktpēterburgas uz Krievijas Kēnigsbergas (Karaļauču) eksklāvu. Negadījuma brīdī tas atradās aptuveni 11 jūras jūdzes jeb 20,4 kilometrus uz ziemeļiem no Igaunijai piederošās Vaindlo salas.
Sestdien plkst. 9.35 Igaunijas Policijas un robežapsardzes departamenta jūras un gaisa glābšanas koordinācijas centrā tika saņemts ziņojums par to, ka uz Krievijas kravas kuģa "Sparta II", kas atrodas Somu līcī, ir izcēlies ugunsgrēks un uz klāja dzirdami sprādzieni.
"Mēs sekojam līdzi situācijai sadarbībā ar somu kolēģiem. Mēs reaģēsim gadījumā, ja Krievija lūgs starptautisko palīdzību," pavēstīja departamenta pārstāvis Andress Tīks.
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Saskaņā ar Krievijas iestāžu sniegto informāciju, kuģa apkalpe tiek evakuēta.
Kuģis atradās starptautiskajai satiksmei atvērtā kuģu ceļā un Sanktpēterburgas jūras glābšanas centra atbildības zonā.
Saskaņā ar Igaunijas policijas informāciju, pagaidām nav ziņu par iespējamu vides piesārņojumu.