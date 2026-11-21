Melānija Trampa: līdz Ziemassvētkiem varētu tikt noslēgts vēl viens pamiers
ASV pirmā lēdija Melānija Trampa paziņojusi, ka līdz Ziemassvētkiem, iespējams, būs vēl viens pamiers starp Ukrainu un Krieviju.
"Es ļoti vēlētos, lai tiktu panākta vēl viena pamiera vienošanās. Ja Krievija un Ukraina to vēlētos, mēs to varētu organizēt ļoti ātri. Sarunas jau notiek. Tāpēc, iespējams, mums būs vēl viens uguns pārtraukums līdz Ziemassvētkiem," sacīja Trampa telekanāla "Fox News" raidījumā, atbildot uz jautājumu par to, ko viņa gaida no svētkiem.
Oktobra beigās ar Trampas atbalstu tika organizēta humānā misija Oleškos Hersonas apgabalā, kuras dēļ Krievija un Ukraina paziņoja par uguns pārtraukšanu reģionā uz dažām dienām.
Maskava, Kijiva un Vašingtona atzina misiju par veiksmīgu un pauda cerību, ka līdzīgas misijas varētu notikt arī citās pilsētās.
Novembra sākumā Krievijas diktators Vladimirs Putins ierosināja organizēt humāno misiju Doneckas apgabala Kostjantiņivkas pilsētā, par kuru notiek sīvas kaujas un kuru daļēji kontrolē Krievijas spēki. "Absolūti primitīvs gājiens, jo citādi viņš šo pilsētu nevar iegūt. Putins vienkārši vēlas, lai mēs atstātu Kostjantiņivku, bet viņi ienāktu un tādējādi okupētu visu pilsētu," paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.