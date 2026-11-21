Igaunijā brīdina par iespējamiem draudiem no gaisa
Šodien, 21. novembrī, agri no rīta divu Igaunijas apriņķu iedzīvotāji saņēma brīdinājumus par iespējamiem draudiem no gaisa.
Plkst. 4:42 Austrumviru un Rietumviru apriņķa iedzīvotāji savos mobilajos tālruņos saņēma EE-ALARM brīdinājumu: "21.11.2026. plkst. 4:42 Rietumviru un Austrumviru apriņķī iespējami draudi no gaisa. Ja pamanāt dronu, meklējiet patvērumu un zvaniet 112. Papildu informācija: kriis.ee un 1247."
Kā vēsta ERR, iespējamo draudu dēļ gaisā pacēlās Igaunijā izvietotie Turcijas iznīcinātāji.
Kāds ERR lasītājs ziņoja, ka plkst. 6:13 bija dzirdama bezpilota lidaparāta skaņa, bet aptuveni minūti vēlāk tai sekoja iznīcinātāja radītais troksnis.
Plkst. 6:49 brīdinājums par iespējamiem draudiem no gaisa tika atcelts.
Somu līča austrumu daļā ierobežota gaisa un jūras satiksme
Somijas Aizsardzības spēki ieviesa pagaidu ierobežojumus Somu līča austrumu daļas jūras teritorijā un gaisa telpā.
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Platformā X Somijas Aizsardzības spēki paziņoja, ka ierobežojumi ieviesti piesardzības nolūkos, lai garantētu apkārtējo cilvēku drošību un nodrošinātu atbildīgajiem dienestiem iespēju netraucēti pildīt savus uzdevumus.
Šajā apkaimē notika gatavošanās iespējamo bezpilota lidaparātu uzbrukumu atvairīšanai.
Ukrainas droni uzbrūk mērķiem Ļeņingradas apgabalā
Krievijas kanāli, kas seko līdzi militārajām aktivitātēm, pēdējo stundu laikā ziņojuši par bezpilota lidaparātiem virs Ļeņingradas apgabala, kā arī uz dienvidiem no tā esošajiem Pleskavas un Novgorodas apgabaliem, vēsta BBC Krievu dienests.
Pagaidām nav informācijas par uzbrukuma mērķiem un tā sekām.
Plkst. 7:00 pēc vietējā laika Ļeņingradas apgabala gubernators Aleksandrs Drozdenko paziņoja, ka notriekti 49 droni.
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Pirms tam viņš sociālajos tīklos stundas laikā bija ziņojis vispirms par sešiem, bet vēlāk par 38 notriektiem bezpilota lidaparātiem.
No Drozdenko lakoniskajiem ierakstiem nav skaidrs, vai viņš apkopo kopējo notriekto bezpilota lidaparātu skaitu vai katru reizi ziņo par jauniem gadījumiem. Krievijas ziņu aģentūras uzskata, ka katrā ierakstā runa ir par jauniem notriektiem droniem, tādējādi to kopējais skaits jau sasniedzis 93.
Kāda sociālā tīkla "VKontakte" lietotāja komentārā pie Drozdenko ieraksta apgalvo, ka droni atkal uzbrūk Ustjlugas ostai. Tomēr pagaidām tas ir tikai viens nepamatots apgalvojums, un BBC joprojām nav ticamas informācijas par uzbrukuma mērķiem un sekām.
Krievijas agresijas pret Ukrainu dēļ Igaunijas gaisa telpā var nonākt no kursa novirzījušies lidojoši objekti, tostarp droni.
Iepriekšējo reizi Igaunijas Aizsardzības spēki par dronu radītiem draudiem brīdināja 11. novembrī, kad plaša mēroga Ukrainas dronu uzbrukums skāra Ļeņingradas apgabalā esošo Ustjlugas ostu. Uzbrukuma laikā nopietnus bojājumus guva arī Somu līcī esošais Krievijas karakuģis "Naro-Fominsk".