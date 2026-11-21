Eiropas valstu pārstāvji ir gatavi ierasties Maskavā ar vienu nosacījumu
Eiropas valstu pārstāvji ir gatavi ierasties Maskavā, ja viņiem tiks garantēta "pilnvērtīga dalība" sarunās par Krievijas un Ukrainas kara izbeigšanu. Par to žurnālistiem paziņojis Francijas prezidenta administrācijas pārstāvis.
19. novembrī Vladimirs Putins paziņoja, ka vēlas ar eiropiešiem apspriest Ukrainas, Krievijas un Eiropas drošības jautājumus, ziņo "Meduza".
Pēc viņa teiktā, Krievija piedāvājusi Eiropas valstu pārstāvjiem ierasties Maskavā uz sarunām, lai noskaidrotu viņu nostāju. "Bloomberg: vēstīja, ka Francijas, Vācijas un Lielbritānijas pārstāvji apspriež iespēju tikties ar Krievijas pusi.
Francijas prezidenta administrācija par "pozitīvu" novērtējusi faktu, ka Krievija "piedāvā piešķirt dialogam oficiālu statusu". Kā norādīja Elizejas pils pārstāvis, Eiropas prasība ir, lai šī dialoga sākšana vai oficiāla nostiprināšana "patiešām nozīmētu, ka Krievija turpmāk atzīst eiropiešu pilnvērtīgu lomu sarunās un ka viņi aktīvi piedalīsies nākamajā sarunu kārtā ar ASV un Ukrainu".
ASV amatpersonas iepriekš bija paziņojušas, ka Eiropas pārstāvji piedalīsies ASV, Krievijas un Ukrainas sarunās. Savukārt Kremlis atbildēja, ka šāds dalības formāts vēl nav saskaņots.
Eiropa jau ir izraudzījusies savus pārstāvjus sarunām. Tie būs Vācijas, Francijas, Lielbritānijas, Itālijas un Polijas nacionālās drošības padomnieki, kā arī Eiropas Savienības nacionālās drošības padomnieks.