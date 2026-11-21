Tramps Eiropas līderiem pavēsta, ko vēlas Putins
Amerikāņu sarunvedēji paziņojuši Eiropas un Ukrainas amatpersonām, ka Baltais nams vēlētos, lai Krievija un Ukraina noslēgtu miera līgumu līdz 2027. gada janvāra sākumam - pirms demokrāti iegūs kontroli pār abām ASV Kongresa palātām, laikrakstam "Financial Times" ziņoja četri informēti avoti.
Kā norādīja viena no Eiropas amatpersonām, amerikāņi izdara spiedienu un pastāv bažas, ka, lai panāktu kaut kādu vienošanos, Ukrainai nāksies piekāpties nopietnās jomās. "Amerikāņi steidzas, bet Putins - nē," piebilda cits avots.
Viena no amatpersonām paziņoja, ka ASV prezidentam Donaldam Trampam patīk Putins, un viņš vēlas visu pabeigt līdz janvārim.
Piektdien preses konferencē Tramps paziņoja, ka viņam ir bijušas lieliskas sarunas ar Putinu par Ukrainu trīspusējā samitā Ķīnā. Pēc ASV prezidenta domām, Putins "skaidri pauda vēlmi, lai karš starp Krieviju un Ukrainu beigtos diplomātiskā ceļā".
Saskaņā ar aģentūras "Bloomberg" informāciju, pēc samita Ķīnā Tramps no prezidenta lidmašīnas piezvanīja Eiropas līderiem, kuri kopā ar Volodimiru Zelenski bija sapulcējušies Berlīnē uz "labas gribas koalīcijas" sanāksmi. Viņš viņiem teica, ka Putins vēlas izbeigt karu.
Savukārt Putins preses konferencē Ķīnā apgalvoja, ka apsvēris iespējamu pamieru ar Ukrainu vairākās jomās, taču atteicies no šīs idejas pēc Ukrainas bruņoto spēku uzbrukumiem Krimas tiltam. "Pēc uzbrukumiem Krimas tiltam mēs nevienosimies," teica Putins.
Avīzes "The Kyiv Independent" avoti apgalvo, ka Trampa sūtņi Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners norādījuši Krievijas un Ukrainas amatpersonām, ka pašreizējā sarunu kārta varētu būt pēdējā reālā iespēja panākt miera vienošanos, pirms politiskā situācija Vašingtonā mainīsies. Kongresa nonākšana demokrātu partijas rokās varētu izraisīt spiediena pastiprināšanos uz Balto namu, lai palielinātu militāro un finansiālo palīdzību Ukrainai. Tādējādi Krievijas pozīcija sarunās varētu būtiski vājināties.