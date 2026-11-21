Krievu raķešu triecienos Krivijrihā nogalināti divi un ievainoti 58 cilvēki
Krievijas bruņotie spēki piektdienas vakarā izšāva ballistiskās raķetes un dronus uz Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska dzimto pilsētu Krivijrihu, nogalinot divus un ievainojot 58 cilvēkus, paziņoja Krivijrihas aizsardzības padomes priekšsēdētājs Oleksandrs Vilkuls.
Triecienā nogalināta 20 gadus veca ātrās palīdzības feldšere un septiņus gadus vecs zēns.
Viena raķete trāpīja pilsētas centrā netālu no dzīvojamām ēkām un restorāna, lietotnē "Telegram" paziņoja Dņipropetrovskas apgabala kara administrācijas vadītājs Oleksandrs Hanža.
"Cietušo skaits līdz rītam pieaudzis līdz 58, no kuriem seši ir bērni, trīs - ātrās palīdzības ārsti un Valsts ārkārtas situāciju dienesta darbinieki, kuri palīdzēja cilvēkiem. Pilsētas slimnīcās atrodas 28 ievainotie, tostarp pieci bērni, jaunākajai meitenei ir tikai trīs gadi," pavēstīja Vilkuls.
Pēc viņa teiktā, 11 pacienti atrodas smagā stāvoklī, pieci - reanimācijā.
Vilkuls paziņoja, ka uzbrukumu dēļ pilsētas centrā izcēlās četri ugunsgrēki, kuri šobrīd ir pilnībā likvidēti. Ir bojāti aptuveni 25 daudzdzīvokļu nami, slimnīca, izglītības iestādes, uzņēmums, komercobjekti, restorāns, garāžas, kā arī ātrās palīdzības automašīnas un civilie transportlīdzekļi. Apšaudes sekas vēl tiek precizētas, jo gaisa trauksme turpinājās līdz rītam.
Pašlaik notikuma vietās strādā visi nepieciešamie dienesti. Naktī izdevās stabilizēt situāciju ar gāzes piegādi, atjaunot elektriskā transporta kustību, kura kontaktvadi bija bojāti, un veikt ievērojamu darbu apjomu, lai atjaunotu ūdensapgādi. Turklāt netālu no apšaudes vietas diennakts režīmā darbojas štābs, kur bojāto māju iedzīvotāji var saņemt nepieciešamākos celtniecības materiālus un iesniegt pieteikumus materiālajai palīdzībai.
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Dņipropetrovskas apgabala Krivijrihas pilsēta pirms kara bija nozīmīgs kalnrūpniecības un metalurģijas centrs. Bieži Krievijas triecieni ir apturējuši rūpniecisko aktivitāti šajā pilsētā.