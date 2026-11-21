"Viņam tas ir jāsaprot!" Zelenskis izsaka nepārprotamu brīdinājumu Putinam
Krimas tilts ir likumīgs Ukrainas uzbrukumu mērķis pēc tam, kad Krievija anektēja Krimu, intervijā "NBC News" paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Pēc viņa teiktā, pēdējie triecieni tiltam ir atbilde uz Krievijas uzbrukumiem.
Atbildot uz jautājumu par uzbrukumiem Krimas tiltam, Zelenskis norādīja, ka Krievijas karaspēks jau kopš kara sākuma uzbrūk civilajai un enerģētikas infrastruktūrai. Viņš atgādināja, ka šogad Krievijas spēki ir devuši triecienus arī Ukrainas dzelzceļiem un tiltiem.
"Un, protams, mums bija jāatbild. Un, protams, mēs devām triecienu Krimas tiltam," paziņoja Zelenskis, uzsverot, ka "Krievijai ir jāsajūt, ko nozīmē karš".
"Uz viņa [Krievijas prezidenta Vladimira Putina] triecieniem mūsu tiltiem mēs atbildēsim, un viņam ir jāsaprot, ka šis tilts jebkurā gadījumā neizturēs," piebilda Ukrainas prezidents. Viņš solīja, ka Kijiva nesamierināsies ar Ukrainas teritoriju okupāciju.
Citā intervijā telekanālam CNN Zelenskis komentēja ASV prezidenta Donalda Trampa izteikumus par draudzību ar Putinu: "Kā saukt Putinu, tā ir prezidenta Trampa darīšana. Protams, mums viņš ir ienaidnieks un slepkava."
Pēdējās nedēļas laikā Ukraina trīs reizes devusi triecienus Krimas tiltam. Uzbrukumu rezultātā viens no tilta autoceļa daļas laidumiem ir pilnībā sabrucis. To apstiprinājusi arī Krievijas valdība, norādot, ka precīzs tilta atjaunošanas termiņš pagaidām nav zināms.
Novembrī notikusī uzbrukumu sērija Krimas tiltam ir jau ceturtā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma.