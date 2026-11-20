“Ir ļoti labas izredzes!” Tramps pēc sarunām ar Putinu nāk klajā ar jaunu paziņojumu par karu Ukrainā
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka pēc tikšanās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu Ķīnā saskata labas izredzes panākt vienošanos par kara izbeigšanu Ukrainā. Vienlaikus viņš atzinis, ka sarunu procesu sarežģī abu karojošo valstu prezidentu savstarpējās attiecības, un pagaidām atturējies no konkrētiem solījumiem par Ukrainas drošības garantijām.
Tramps piektdien Baltajā namā notikušajā preses konferencē komentējis savu vizīti Ķīnā, kur tikās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un Ķīnas līderi Sji Dzjiņpinu.
ASV prezidents apgalvojis, ka sarunas ar Putinu bijušas ļoti veiksmīgas un Krievijas līderis paudis vēlmi izbeigt karu diplomātiskā ceļā. “Mums ir ļoti labas sarunas. Es domāju, ka pastāv patiešām labas izredzes panākt vienošanos,” sacījis Tramps.
Viņš atklājis, ka abu prezidentu divpusējās tikšanās laikā Ķīnā viens no galvenajiem apspriestajiem jautājumiem bijis karš Ukrainā. “Viņš skaidri pauda vēlmi panākt, lai karš starp Krieviju un Ukrainu beigtos diplomātiskā ceļā,” Tramps izteicies par Putinu.
Vienlaikus ASV prezidents atzinis, ka ceļš uz iespējamo miera vienošanos joprojām ir sarežģīts. “Problēma ir tā, ka prezidents Zelenskis un prezidents Putins izjūt milzīgu savstarpēju naidu, un tas nekad nav viegli,” norādījis Tramps.
Viņš uzsvēris, ka Vašingtona turpina strādāt pie konflikta diplomātiska risinājuma, tomēr nekādu konkrētu vienošanos par kara izbeigšanu pagaidām nav izziņojis.
Preses konferencē ASV prezidentam uzdoti jautājumi arī par iespējamajām drošības garantijām Ukrainai, kas ir viens no būtiskākajiem jautājumiem miera sarunās. Tramps norādījis, ka nevēlas detalizēti apspriest šīs garantijas, kamēr nav panākta pati vienošanās par kara izbeigšanu.
Tikmēr Ukrainas sabiedrotie Eiropā uzstāj, ka jebkuram miera līgumam jāietver stingras un juridiski saistošas drošības garantijas, lai nepieļautu atkārtotu Krievijas uzbrukumu nākotnē.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ceturtdien Berlīnē notikušajā Ukrainas sabiedroto sanāksmē Trampa īpašais sūtnis Džareds Kušners pieļāva iespēju, ka ASV varētu atbalstīt Ukrainai paredzētas NATO piektajam pantam līdzīgas kolektīvās aizsardzības garantijas. Tomēr šāda vienošanās vēl nav panākta.
Trampa optimistiskie izteikumi izskanējuši tikai dienu pēc vēsturiskās ASV, Krievijas un Ķīnas līderu tikšanās Šeņdžeņā, kurā tika apspriesti vairāki starptautiskās drošības jautājumi. Pēc tikšanās trīs lielvalstu vadītāji nāca klajā ar kopīgu deklarāciju par mieru, tostarp uzsverot, ka kodolkarā nav iespējams uzvarēt un tādu nedrīkst pieļaut.
Tomēr deklarācijā netika pieminēts karš Ukrainā, un sarunās neizdevās panākt konkrētu vienošanos par tā izbeigšanu.
Turklāt, neraugoties uz Trampa apgalvojumiem par Putina vēlmi panākt mieru, Krievija piektdien īstenoja vienu no pēdējā laika plašākajiem raķešu un dronu uzbrukumiem Ukrainai.
Arī Eiropas valstu līderi iepriekš pauduši skepsi par Maskavas patieso gatavību piekrist mieram, norādot uz Krievijas militāro darbību turpināšanos.