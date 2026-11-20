VIDEO: Igaunijā meža kamera nofilmējusi īstu vienradzi? Neparastais dzīvnieks pārsteidzis pat dabas pētniekus
Igaunijā, Sāmsalas mežos, dabas pētnieku uzstādīta novērošanas kamera iemūžinājusi neparastu skatu – stirnu, kurai tieši pieres vidū redzams savāds, ragam līdzīgs izaugums. Dzīvnieks tik ļoti atgādina pasaku vienradzi, ka dabas aizsardzības organizācija, publiskojot video, jokojot paziņojusi par vienradža atklāšanu.
Kā vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs ERR, neparastais dzīvnieks nejauši nonācis dabas aizsardzības fonda “Lutreola” uzstādītās meža kameras redzeslokā. Kamera sākotnēji izvietota pavisam citam mērķim – lai novērotu apdraudētās Eiropas ūdeles un pētītu to dzīvi savvaļā. Taču ierasto meža iemītnieku vietā pētnieki šoreiz ieraudzījuši ko krietni neparastāku.
Video redzama stirna, kurai pieres vidū izveidojies neliels, vertikāls izaugums, kas atgādina vienradža ragu. Dzīvnieks mierīgi pārvietojas pa mežu, veldzē slāpes un kādā brīdī pat pietuvojas novērošanas kamerai. “Vienradzis ir atrasts! Mazu meiteņu sapņi beidzot piepildījušies!” jokojot paziņojis dabas aizsardzības fonds “Lutreola”, daloties ar neparasto ierakstu sociālajos tīklos.
Tomēr pasaku tēla cienīgajam izskatam ir pavisam reāls, lai gan pagaidām nenoskaidrots izskaidrojums. Kā norāda Igaunijas laikraksts “Maaleht”, no uzņemtajiem video kadriem nav iespējams precīzi noteikt, kas īsti atrodas dzīvnieka pieres vidū. Tas varētu būt neparasti izveidojies rags vai cita veida izaugums, taču tā izcelsme vēl nav apstiprināta.
Interesanti, ka līdzīgs gadījums savulaik fiksēts arī Itālijā. 2008. gadā Toskānas reģionā uzmanību piesaistīja stirnāzis, kuram pieres vidū bija izveidojies viens rags. Toreiz tika pieļauts, ka neparasto izskatu izraisījusi ģenētiska anomālija.
Arī Igaunijā nofilmētais dzīvnieks tagad izpelnījies uzmanību sava pasakainā izskata dēļ.
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Turklāt neparastā stirna nav vienīgais pārsteigums, ko pētniekiem sagādājusi Sāmsalā izvietotā novērošanas kamera. Tajā izdevies iemūžināt arī reti sastopamo melno stārķi – īpaši piesardzīgu putnu, kas atšķirībā no cilvēkiem labi pazīstamā baltā stārķa labprātāk uzturas nomaļos mežos.