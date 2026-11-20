Eiropas līderi gatavi doties uz Maskavu pie Putina, taču izvirza vienu būtisku nosacījumu
Eiropas līderi dosies uz Maskavu, ja viņiem būs garantēta dalība turpmākajās sarunās par Ukrainu, piektdien preses konferencē sacīja Francijas prezidenta Emanuela Makrona padomnieks.
"Mūsu prasība būs, ka šī dialoga uzsākšana vai formalizēšana skaidri apzīmēs, raugoties no krievu perspektīvas, ka eiropieši pilnībā iesaistās sarunās un aktīvi piedalās nākamajā sarunu kārtā ar Savienotajām Valstīm un Ukrainu," sacīja padomnieks.
Pēdējā sarunu kārta starp Krieviju, ASV un Ukrainu notika Abū Dabī 10. un 11. novembrī. Uz turieni bija devusies arī Eiropas valstu delegācija, taču tā tiešā veidā sarunās nepiedalījās un tikai atsevišķi tikās ar Ukrainas un ASV, bet ne ar Krievijas pārstāvjiem.
Pēc tam ASV sūtņi Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners apmeklēja Maskavu un tikās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Pēc šīs vizītes Kušners paziņoja, ka "visas puses" ir piekritušas Eiropas valstu turpmākai dalībai sarunās.
Krievija to neapstiprināja. Turklāt iepriekš tā konsekventi bija iestājusies pret Eiropas valstu dalību sarunu procesā. Tiesa, ceturtdien Putins jau izteicās šādi: "Mēs piekritām [eiropiešu iesaistīšanai], bet vispirms viņiem jāierodas Maskavā, lai mēs to apspriestu ar viņiem."
Ziņu aģentūrai AFP kāds Makrona padomnieks, kura vārds netiek konkretizēts, norādīja, ka ir nepieciešams rūpīgi pārliecināties, ka Eiropas valstis, Ukraina un ASV vienādi izprot situāciju. "Mums tas ir jāpārbauda, jo no pieredzes zinām, ka tas ne vienmēr ir tik skaidrs, kā mums gribētos," viņš norādīja, izsakoties par daudzajām izmaiņām ASV nostājā Trampa prezidentūras laikā.