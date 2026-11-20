Krievijas pasūtīta ukraiņu repera slepkavība? Dānija izraida Maskavas diplomātu un gatavojas liegt krieviem vīzas
Dānija piektdien paziņoja, ka plāno apturēt vīzu izsniegšanu Krievijas pilsoņiem iebraukšanai Šengenas zonā saistībā ar Krievijas izlūkdienesta plāniem nogalināt ukraiņu reperi Kopenhāgenā.
"Mēs esam uzsākuši darbu Eiropas līmenī, lai vēl vairāk pastiprinātu noteikumus attiecībā uz Krievijas pilsoņu iebraukšanu Eiropā," paziņoja Dānijas ārlietu ministrs Larss Leke Rasmusens. "Tagad mēs pastiprinām savus centienus, lai apturētu visu nesvarīgo vīzu izsniegšanu."
Ministrs arī paziņoja, ka Maskavas aizsardzības atašejs Kopenhāgenā tiks izraidīts, jo Krievija tiek turēta aizdomās par iesaistīšanos mēģinājumā nogalināt ukraiņu reperi.
"Mēs tikko esam izsaukuši Krievijas vēstnieku uz Ārlietu ministriju un paziņojuši viņam par valdības lēmumu septiņu dienu laikā izraidīt Krievijas aizsardzības atašeju no Dānijas," preses konferencē teica Rasmusens.
Dānijā aizturēti divi šīs valsts pilsoņi, kurus, kā uzskata izmeklētāji, Krievija nolīgusi nogalināt ukraiņu reperi "Kyivstoner", piektdien vēstīja Dānijas sabiedriskā televīzija DR.
"Divi dāņu vīrieši tiek turēti aizdomās, ka Krievijas izlūkdienests viņus bija nolīdzis nogalināt ukraiņu reperi, kam bija paredzēts uzstāties Dānijā," teikts publikācijā DR tīmekļa vietnē.
Aizdomās turamie atrodas apcietinājumā. Vainu viņi noliedz. Vīrieši aizturēti pirms "Kyivstoner" koncerta 25. septembrī Kopenhāgenas priekšpilsētā Šarlotenlundā. Koncerts tika atcelts.