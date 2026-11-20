Franciju satricina jauns seksuālās vardarbības skandāls: Depardjē un Velbeku izmeklē saistībā ar iespējamu grupveida izvarošanu
Francijas policija izmeklē apsūdzības, ka aktieris Žerārs Depardjē un rakstnieks Mišels Velbeks 2018. gadā filmas uzņemšanas laikā grupveidā izvarojuši aktrisi, piektdien paziņoja divi avoti, kas seko līdzi šai lietai.
Notikumi risinājušies 2018. gada decembrī filmas "Thalasso" uzņemšanas laikā. Filmā abi vīrieši spēlēja paši sevi, un filmu režisēja Gijoms Niklū. Režisors tiek apsūdzēts par līdzdalību seksuālā vardarbībā, sacīja viens avots.
Aktrise un dejotāja, kurai tolaik bija 32 gadi, pastāstīja Francijas pētnieciskajam izdevumam "Mediapart", ka Depardjē vienā no filmēšanas ainām viņai ar pirkstu veicis seksuālu penetrāciju, kamēr Velbeks turējis viņu cieši satvertu. Sieviete izdevumam pastāstīja, ka rakstnieks, kamerām turpinot filmēt, bez viņas piekrišanas piespiedis viņu veikt orālā seksa aktu.
Sievietes advokāts nevēlējās atbildēt uz ziņu aģentūras AFP lūgumu sniegt komentāru. Depardjē advokāti uzreiz atbildi nesniedza. AFP sazinājās ar Velbeku ar viņa izdevēju starpniecību, taču viņš nekomentēja notikušo.
Jāpiebilst, ka šīs nebūt nav pirmās apsūdzības seksuālā vardarbībā, ar kurām saskāries 77 gadus vecais franču kinoaktieris. 2025. gada maijā Parīzes tiesa Depardjē atzina par vainīgu divu sieviešu seksuālā aizskaršanā 2021. gadā filmas "Les Volets Verts" uzņemšanas laikā, piespriežot viņam 18 mēnešu nosacītu cietumsodu. Vēl šā gada 16. novembrī kļuva zināms, ka aktieris atteicies no sprieduma pārsūdzēšanas un atvainojies cietušajām.
Turklāt jau 2023. gadā izdevums "Mediapart" publiskoja 13 sieviešu liecības, kurās Depardjē tika apsūdzēts seksuālā uzmācībā un vardarbībā. Aktieris joprojām saskaras arī ar atsevišķām apsūdzībām par aktrises Šarlotes Arnoldas iespējamu izvarošanu 2018. gadā, kuru viņš noliedz.