“Pārejiet mūsu pusē!” Putins nāk klajā ar aicinājumu ukraiņiem
Krievijas diktators Vladimirs Putins piektdien, 20. novembrī, vērsies pie Ukrainas iedzīvotājiem ar aicinājumu apvienoties ar Krieviju un nostāties, viņa vārdiem, “pareizajā vēstures pusē”. Šādu paziņojumu Kremļa saimnieks izteicis laikā, kad Krievija jau gandrīz piecus gadus turpina pilna mēroga karu pret Ukrainu.
Putins ar šādu aicinājumu nācis klajā intervijā serbu kinorežisoram Emiram Kusturicam, kas tapusi Krievijas Pirmā kanāla dokumentālajai filmai “Наше крещение. Предстоятель”. Filma veltīta Krievijas Pareizticīgās baznīcas patriarha Kirila 80. dzimšanas dienai. “Es vēlētos teikt: pārejiet mūsu pusē, jo tā ir mūsu kopīgā puse. Pārejiet kopīgajā, pareizajā vēstures pusē,” paziņojis Putins.
Krievijas diktators savā uzrunā mudinājis ukraiņus domāt par nākotni un bērnu labklājību, apgalvojot, ka abu tautu interesēs esot apvienot spēkus kopīgu mērķu sasniegšanai.
“Lai kas arī notiktu, lai kādas traģēdijas šodien risinātos, mums jādomā par nākotni, par mūsu bērnu nākotni,” sacījis Putins, piebilstot, ka krieviem un ukraiņiem būtu jābūt kopā, lai nodrošinātu veiksmīgu attīstību.
Vienlaikus Kremļa saimnieks kārtējo reizi vainojis Rietumvalstis, apgalvojot, ka tās cenšoties vājināt un pakļaut Krieviju, izmantojot principu “skaldi un valdi”. Pēc Putina domām, Rietumu sniegtais atbalsts Ukrainai patiesībā neesot Ukrainas interesēs, bet gan kalpojot pašu Rietumvalstu mērķiem.
Putins arī precizējis, ka viņa aicinājums ne vienmēr nozīmējot Krievijas un Ukrainas apvienošanos vienā valstī.
Šie izteikumi izskan laikā, kad Krievija turpina 2022. gada 24. februārī sākto pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Gandrīz piecus gadus ilgajā karā dzīvību zaudējuši simtiem tūkstošu cilvēku, bet Ukrainas pilsētas un apdzīvotās vietas regulāri tiek pakļautas Krievijas raķešu un dronu uzbrukumiem.
Putins jau iepriekš vairākkārt paudis uzskatu, ka krievi un ukraiņi esot viena tauta. Arī šoreiz viņš uzsvēris abu tautu it kā kopīgo vēsturisko likteni, vienlaikus neminot Krievijas atbildību par Ukrainā notiekošo karu.