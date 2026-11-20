Jēzus statuju sasitušajam britu tūristam Lietuvā draud pamatīgas nepatikšanas
Britu tūrists Lietuvā iekūlies nepatikšanās pēc tam, kad Viļņas baznīcā bija nozadzis un sasitis Jēzus statuju.
Viļņas rajona prokuratūra lūgusi Viļņas pilsētas rajona tiesu atzīt 1989. gadā dzimušo Lielbritānijas pilsoni, kurš tiek identificēts kā A. M. G., par vainīgu sabiedriskas piemiņas vietas zaimošanā un sabiedriskās kārtības traucēšanā, piespriežot viņam 8000 eiro naudas sodu.
Pirmstiesas izmeklēšana lietā pabeigta astoņu dienu laikā. Izmeklēšanā secināts, ka naktī uz 12. novembri persona norāva Jēzus statuju no koka krusta, kas atradās pie sienas baznīcas Dieva žēlsirdības baznīcas pagalmā, aiznesa to un sadauzīja. Baznīca ir katoļu dievkalpojumu un liturģisko pakalpojumu vieta.
14. novembrī izmeklētāji noskaidroja aizdomās turētā identitāti, viņu nopratināja, un viņam tika piemērots drošības līdzeklis - personu apliecinoša dokumenta nodošana.
Ņemot vērā, ka ārvalsts pilsonis atzinis nodarījumu izdarīšanu, paudis patiesu nožēlu un pilnībā kompensējis Viļņas Dieva Žēlsirdības baznīcai nodarīto kaitējumu, prokuratūra lūdza tiesu izbeigt tiesvedību, izdodot priekšrakstu par sodu.