Trampa, Sji un Putina samita deklarācijā bija paredzēts iekļaut sadaļu par Ukrainu, bet ASV to izņēma, paziņo Somijas prezidents
Somijas prezidents Aleksandrs Stubs paziņojis, ka ASV, Ķīnas un Krievijas līderu trīspusējā samita kopīgajā deklarācijā sākotnēji bija paredzēts iekļaut punktu par Ukrainu, taču ASV panākušas tā svītrošanu.
Par to Stubs pastāstījis intervijā Somijas laikrakstam "Helsingin Sanomat" pēc Berlīnē notikušās "Apņēmīgo koalīcijas" sanāksmes.
Pēc Somijas prezidenta teiktā, informācija par samita noslēguma dokumenta sagatavošanu Ķīnas pilsētā Šeņdžeņā kļuvusi zināma 19. novembrī, Berlīnē notikušajās slēgtajās apspriedēs pirms "Apņēmīgo koalīcijas" sanāksmes.
Sākotnējā "miera deklarācijas" projektā, ko parakstīja ASV prezidents Donalds Tramps, Ķīnas līderis Sji Dzjiņpins un Krievijas diktators Vladimirs Putins, bija plānots iekļaut punktu par Ukrainu. Tomēr ASV panāca tā izslēgšanu no dokumenta galīgās versijas.
"Turklāt formulējums bija neveiksmīgs, tāpēc ASV to svītroja. Manuprāt, tas bija pareizs lēmums," sacīja Somijas prezidents.
Stubs arī pastāstīja, ka Tramps pēc izlidošanas no Ķīnas piezvanījis "Apņēmīgo koalīcijas" sanāksmes dalībniekiem no savas lidmašīnas. Pēc Somijas prezidenta teiktā, ASV līderis norādījis, ka karš Ukrainā ir jāizbeidz, lai Eiropa varētu novirzīt savus līdzekļus citiem mērķiem.
"Tātad tas nekādā ziņā nebija aicinājums pārtraukt atbalstu Ukrainai," uzsvēra Stubs.
Turklāt, pēc viņa teiktā, Tramps devis mājienu, ka Eiropas līderiem vajadzētu tieši sazināties ar Putinu.
"Lieta tāda, ka Krievijā ir tikai viens cilvēks, kurš pieņem lēmumus par karu un mieru, un tas ir prezidents Vladimirs Putins," norādīja Somijas līderis.
Jau ziņots, ka 19. novembrī pirmajā trīspusējā samitā ASV prezidents Donalds Tramps, Ķīnas līderis Sji Dzjiņpins un Krievijas vadītājs Vladimirs Putins vienojās par kopīgu "miera deklarāciju". Dokumentā nav iekļauts neviens punkts, kas attiektos uz Ukrainu.