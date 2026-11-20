Skolotāja aiz restēm pavadīs vairāk nekā astoņus gadus: ko fiksēja videonovērošanas kamera?
Austrālijas rietumos 34 gadus veca mūzikas skolotāja notiesāta par seksuālu vardarbību pret 12 gadus vecu skolēnu. Noziegums nāca gaismā pēc tam, kad zēna māte mājas videonovērošanas kameras ierakstā ieraudzīja notiekošo.
34 gadus vecā Rietumaustrālijas iedzīvotāja Naomi Tekea Kreiga vairāk nekā gadu seksuāli izmantoja zēnu, kuram tolaik bija 12 un 13 gadi. Noziegums nāca gaismā, kad zēna māte noskatījās mājas videonovērošanas kameras ierakstu un vērsās policijā. Tikai divas nedēļas pēc aizturēšanas, šā gada janvārī, Kreiga laida pasaulē bērnu.
Pērtas apgabaltiesas sēdē atklājās, ka Kreiga ar zēnu iepazinās 2023. gadā, kad sāka strādāt par mūzikas skolotāju viņa skolā. Viņa vadīja arī pusaudža muzikālo grupu un bija sadraudzējusies ar viņa māti. Kreiga turpināja cieši sazināties ar ģimeni arī pēc tam, kad zēns pārgāja mācīties uz citu izglītības iestādi.
Saskaņā ar tiesas materiāliem seksuālā vardarbība sākās 2024. gada augustā un turpinājās līdz 2025. gada decembrim. Noziegumu izdarīšanas laikā Kreiga bija precējusies un audzināja dēlu. Patlaban viņa ir šķīrusies, ziņo "ABC News".
Kreiga atzina savu vainu 12 ar seksuāla rakstura noziegumiem pret bērniem saistītās epizodēs, tostarp par bērna, kurš jaunāks par 13 gadiem, izvarošanu, pamudināšanu iesaistīties seksuālās darbībās un tādu materiālu glabāšanu, kuros attēlota nepilngadīgo seksuāla izmantošana.
Tiesa Kreigai piesprieda vairāk nekā astoņu gadu cietumsodu. Uz pirmstermiņa atbrīvošanu viņa varēs pretendēt pēc sešu ar pusi gadu soda izciešanas. Turklāt Kreiga uz mūžu tiks iekļauta dzimumnoziedznieku reģistrā.