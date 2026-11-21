"Maskavā nav ko apspriest!" Igaunijas ārlietu ministrs asi vēršas pret Putina iecerēto "Kremļa tūrismu"
Putins aicina Eiropas līderus uz Maskavu, taču Igaunijas ārlietu ministram Margusam Cahknam ir pavisam cita atbilde. Viņš skaidri pateicis, kas Krievijas līderim jāizdara, pirms vispār var runāt par miera sarunām.
Krievijas līderim Vladimiram Putinam nevajadzētu apgrūtināt sevi ar Eiropas līderu aicināšanu uz Maskavu "Kremļa tūrisma" nolūkos, bet gan vispirms pārtraukt uguni Ukrainā. Šādu paziņojumu savā sociālā tīkla "X" kontā izteicis Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahkna.
Ja Putins patiešām vēlas izbeigt karu pret Ukrainu, viņam vispirms jādod pavēle savai armijai pārtraukt uguni, nevis jārīko "Kremļa tūrisms", uzskata Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahkna. Viņaprāt, tas būtu sākums īstām miera sarunām.
Igaunijas diplomāts aicinājis Kremļa saimnieku "neapgrūtināt sevi ar Eiropas līderu aicināšanu uz Maskavu sava veida Kremļa tūrisma nolūkos".
Igaunijas ārlietu ministrs uzskata, ka Eiropai nevajadzētu iesaistīties diplomātiskā teātrī vai apspriest kārtējos Putina ultimātus.
"Maskavā nav ko apspriest. Krievijas prasības paliek nemainīgas, un Eiropai nevajadzētu piekāpties... Putinam jāsaprot, ka ne uzaicinājumi, ne ultimāti nemainīs Eiropas nostāju," uzsvēra Cahkna.
Marguss Cahkna aicinājis Rietumvalstis turpināt pastiprināt spiedienu pret Krieviju un sniegt palīdzību Ukrainai. Pēc viņa teiktā, tam būtu jāizpaužas, piemēram, uzticamu drošības garantiju nodrošināšanā Ukrainai.
Kremlis atteicies atklāt, kuri Eiropas pārstāvji uzaicināti uz sarunām Maskavā
Atbildot uz jautājumu, kam nosūtīti uzaicinājumi un kāda līmeņa amatpersonas tajās piedalīsies, Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs apstiprināja, ka notiek zināmi kontakti, taču atteicās sniegt plašāku informāciju.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"Notiek zināmi kontakti. Kamēr nav lielākas skaidrības, mēs vēlētos publiski neiedziļināties detaļās," sacīja Peskovs.
Tikmēr Krievijas Ārlietu ministrijas oficiālā pārstāve Marija Zaharova apgalvo, ka Eiropas "vanagi" it kā demonstrējot "negatavību kļūt par pilntiesīgiem sarunu procesa dalībniekiem". Viņa arī sūdzējusies, ka Ukrainas aizsardzības spēki "sarunu laikā" pastiprinājuši gaisa triecienus militārajiem un stratēģiskajiem objektiem Krievijā.
Vienlaikus Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāve "aizmirsusi" pieminēt, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins arī iepriekš nav atteicies no uzbrukumiem Ukrainas kritiskajai infrastruktūrai, tostarp enerģētikas objektiem.