"Mans draugs kļūdījās": Tramps aizstāv Putinu, komentējot krievu raķešu un drona nokrišanu Polijā
ASV prezidents Donalds Tramps komentējis divu Krievijas raķešu un reaktīvā drona ielidošanu Polijas teritorijā, kur tie nogāzās un uzsprāga.
🤡 Putin accidentally launched drones at Poland, as well as several small missiles, — Trump for Fox News. https://t.co/Yoc05yZWkK— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) November 20, 2026
Kā varēja sagaidīt, Kremļa diktators Vladimirs Putins, kuru Tramps nesen publiski nosauca par savu "draugu", nesaņēma nekādu nopēlumu par gaisa apdraudējumu ASV NATO sabiedrotās teritorijā.
"Putins kļūdas pēc ir raidījis uz Poliju dronus un pāris nelielas raķetes," Tramps paziņoja intervijā sev draudzīgajam telekanālam "Fox News".
Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs jau paziņojis, ka viena krievu spārnotā raķete H-101 nokritusi, uzsprāgusi un aizdegusies klajā laukā Ļubļinas vojevodistes Bilgorajas apriņķī, bet divi citi objekti ielidojuši un nogāzušies neapdzīvotās vietās Piekarpatu vojevodistē, un, pēc sākotnējām ziņām, viens no tiem arī ir raķete, bet otrs - reaktīvais drons. Cilvēki nav cietuši. Arī infrastruktūrai, tostarp kritiskajai, nekādi bojājumi nav nodarīti.
Polijas Militārā žandarmērija paziņoja, ka trīs vietās darbu turpina specializētie dienesti, kas norobežo teritorijas un skaidro notikušā apstākļus. Polijas armijas operatīvās pavēlniecības komandieris ģenerālis Ireneušs Novaks pavēstīja, ka pie Polijas robežas kopumā atradušies 11 objekti, kas radījuši tiešu ielidošanas apdraudējumu - trīs no tiem pārkāpuši Polijas gaisa telpu. Nakts operācijās piedalījušies Polijas iznīcinātāji F-16 un Zviedrijas “Gripen” lidmašīnas.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Polijas dienesti pārbaudīja arī ziņas par skaļu sprādzienam līdzīgu troksni dzelzceļa teritorijas tuvumā Rudnikā pie Sānas upes. Polijas infrastruktūras ministrs Dariušs Klimčaks pavēstīja, ka redzami dzelzceļa bojājumi vietā, kur tika dzirdēti sprādzieni, nav konstatēti, taču uz notikuma vietu nosūtīti eksperti, lai pārbaudītu ziņojumus. Žešovas lidostā apdraudējuma dēļ tika evakuēti gaisa satiksmes vadības torņa darbinieki. Polijas premjerministrs Donalds Tusks paziņojis, ka ir saņēmis ziņojumus par drošības situāciju reģionā un pašlaik gaisa apdraudējuma nav. Par notikušo informēts arī Polijas prezidents Karols Navrockis.
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Kosinjaks-Kamišs paziņoja, ka vērsīsies pie NATO ģenerālsekretāra ar lūgumu piešķirt Polijai papildspēkus un resursus, ņemot vērā Krievijas radīto apdraudējumu. Polijas aizsardzības ministrs minētos Krievijas uzbrukumus Ukrainai nosauca par vieniem no lielākajiem kopš kara sākuma. “Tas liecina, ka Krievija nekādā veidā neapstājas, bet turpina pārkāpt arvien jaunas robežas,” viņš sacīja. Ministrs arī pauda uzskatu, ka Krievijas uzbrukuma laiks nav nejaušs, jo šajā dienā Polijā notiek “labas gribas koalīcijas” mācības, kurās piedalās vairāku valstu spēki.
Savukārt Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis paziņoja, ka naktī no ceturtdienas uz piektdienu Krievijas armija uzbrukusi Kijivai un vēl deviņiem Ukrainas apgabaliem. Gājuši bojā vismaz astoņi cilvēki, tostarp seši galvaspilsētā. Uzbrukumā skarts arī Ļvivas apgabals pie Polijas robežas.
Kijivā raķetes trāpījušas kritiskās infrastruktūras objektiem, tostarp tiltiem. Bojāts arī kanalizācijas infrastruktūras objekts, biroju ēkas un komerciālas būves. Harkivā uzbrukumā cietusi neatliekamās palīdzības slimnīca: ievainoti četri cilvēki, bet bojājumi nodarīti ēkas daļai, kur atrodas magnētiskās rezonanses iekārta. Savukārt Ļvivas mērs ziņoja, ka Krievijas triecienā dzelzceļa stacijai pilsētas rietumos nogalināti divi cilvēki un vismaz desmit ievainoti.
Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha pauda solidaritāti ar Poliju un norādīja, ka Krievijas agresija rada apdraudējumu visai Eiropai un transatlantiskajai kopienai. “Kamēr Maskava mēģina sākt diskusijas par ‘jaunu drošības arhitektūru Eiropā’, Krievijas raķetes un droni tieši grauj Eiropā pastāvošo drošības kārtību. Pirmais solis tās stiprināšanai, iespējams, būtu šādu uzbrukumu pārtraukšana,” viņš rakstīja.
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Krievijas vēstniecība Varšavā uz Reuters lūgumu komentēt notikušo pagaidām nav atbildējusi. Eiropas valstis bažījas, ka Krievijas karš pret Ukrainu varētu pārsniegt Ukrainas robežas un skart arī citas valstis.